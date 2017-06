A 37 ans, le rugbyman ardéchois Rémy Martin rechausse les crampons

L'ancien du XV de France et du RC Aubenas Rémy Martin sort de sa retraite. Il avait arrêté sa carrière en 2015 après une blessure aux cervicales. Mais le troisième ligne vient de signer avec le club de Bédarrides Châteauneuf-du-Pape, en fédérale 2. Son objectif : se faire plaisir.

Cela faisait deux ans qu'il avait arrêté sa carrière de rugbyman. Rémy Martin, Ardéchois d'origine et ancien joueur du XV de France, rechausse les crampons à 37 ans. Le troisième ligne vient de s'engager avec le club du Vaucluse de l'AS Bédarrides Châteauneuf-du-Pape et jouera donc en fédérale 2 la saison prochaine.

"C'est un peu un concours de circonstances", confie l'ex-joueur du Stade Français. "Maintenant j'habite à Châteauneuf-du-Pape, donc il était logique que je joue pour ce club." En plus, cela faisait longtemps que les dirigeants vauclusiens essayaient de le convaincre. "Philippe Damimiani, je l'ai connu quand je jouais à Bayonne, ça faisait un moment qu'il me demandait de rejoindre son équipe pour que je vienne les aider", explique Rémy Martin.

"J'ai toujours gardé un pied dedans (...) alors pourquoi ne pas rechausser les crampons" - Rémy Martin, ancien rugbyman du XV de France.

"Au début je n'avais pas trop envie, mais le rugby, j'ai toujours gardé un pied dedans", raconte celui qui a débuté sa carrière à Aubenas. "J'ai fait des tournois de rugby sur la neige, sur le sable ... pas mal de matchs comme ça pour m'éclater, donc je me suis dit pourquoi ne pas rechausser les crampons pour Bédarrides Châteauneuf-du-Pape."

Un seul objectif : retrouver du plaisir sur le terrain

Côté forme physique, Rémy Martin assure que sa blessure aux cervicales est derrière lui. Et s'il avait arrêté le rugby, il avait continué de se maintenir en forme. "Un peu de cross-fit et quelques marathons". Alors pourquoi s'y remettre ? Pour le plaisir. "On ne peut pas vraiment parler de signature", lâche l'Ardéchois. "Moi j'ai posé mes conditions en disant que je voulais rejouer, les aider... éventuellement avoir des objectifs, mais le mien pour le moment, c'est de retrouver du plaisir."