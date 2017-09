3e journée de Pro D2 de rugby : Le FCG poursuit sa série d'invincibilité en battant Mont de Marsan 26 à 21

Vendredi soir, les rugbymen du FC Grenoble ont assuré l'essentiel en battant Mont-de-Marsan, 26 à 21, au stade des alpes. Pour la 3e journée de Pro D2, les Grenoblois ont pris le match par le bon bout avant de se faire peur sur la fin mais remportent leur troisième victoire en autant de matchs.

Test réussi pour le FCG face à un candidat déclaré aux phases finales de Pro D2. Demi-finaliste l'an passé, Mont-de-Marsan était la première grosse écurie de ce championnat à se présenter face au relégué grenoblois. Au terme d'un match engagé, les Grenoblois se sont finalement imposés 26 à 21 grâce à l'exploit du jeune Gervais Cordin, les Landais repartent, eux, avec le point de bonus défensif.

Si les premières minutes du match sont équilibrés, les Isérois font la différence grâce à leur jeu de puissance un peu après la demie-heure de jeu. L'arbitre de la rencontre pénalise le pack montois et accorde un essai de pénalité au FCG (16 - 9). Un avantage que les Grenoblois vont même accentuer grâce à l'ouvreur Burton Francis, excellent en première période et auteur de 12 points au pied (trois pénalités et un drop). À la pause, le FCG mène de dix points.

Mi-temps au stade des alpes ! Le @FCGrugby fait belle impression et mène logiquement 19 à 9 face au @SMR_Rugby ! #FCGSMR — France Bleu Isère (@bleu_isere) September 1, 2017

Fin de match à suspens au stade des alpes

La deuxième mi-temps sera plus compliquée pour les Grenoblois qui vont d'abord perdre leur buteur sur blessure avant d'encaisser un essai de Dorian Laborde qui ne sera pas transformé (19 - 14 à la 60e minute). Mis sous pression, les hommes de Dewald Senekal et Stéphane Glas vont s'en remettre au très jeune Gervais Cordin, 18 ans seulement, qui va passer en revue toute la défense de Mont-de-Marsan et inscrire un essai magnifique synonyme de victoire. Les Montois reviendront bien dans le match grâce à un essai de pénalité accordé après une faute de Sawailau, sanctionné par la même occasion d'un carton jaune (26 - 21 à la 70e) mais les Isérois ne se laisseront pas surprendre et enchaînent avec un troisième succès consécutif.

En attendant le match de Colomiers, samedi, contre Bayonne, Grenoble est seul en tête de ce championnat de Pro D2 avec 12 points en trois matchs.