50 ans du titre de champion de Bègles : "Je lui ai piqué le ballon sous le nez !" se souvient Jean Trillo

Bordeaux, France

"Je sais qu'il attendait le ballon, la bouche ouverte et les bras tendus !" Jean Trillo en sourit encore. Ce 18 mai 1969, il intercepte le ballon et file inscrire le seul essai girondin de la finale du championnat de France de rugby. Celui qui attendait le ballon et ne l'aura jamais, c'est Jean-Louis Bérot, le demi de mêlée de Toulouse. "C'est un ami avec qui j'ai joué après, mais à l'époque c'était un adversaire" se souvient Jean Trillo, qui prend un malin plaisir à montrer à son camarade, quand il le revoit, la photo de l'instant où il chipe le ballon sous son nez. L'essai fait basculer Bègles en tête à la mi-temps (8-3). Le score final sera de 11-9.

Jean Trillo : "Toulouse était considéré comme un club bourgeois, nous on était les prolétaires !" Copier

50 ans, un anniversaire célébré au stade Chaban-Delmas avec la réception de Toulouse

"On avait pu gagner grâce à l'interception que j'ai réalisée" concède Jean Trillo, 28 sélections en équipe de France, qui ne veut pas de qualificatif de héros, car sur le terrain ce jour-là, "ce n'était pas la fête ! (...) on s'est accroché un peu à tout ce qui passait, pour essayer de ne pas sombrer (...) c'était difficile et inattendu!" Face à Toulouse "considéré comme un club bourgeois, nous on était les prolétaires !", Bègles, ce jour-là, donne tout et emporte le titre. Un anniversaire que Jean Trillo, fêtera ce dimanche au stade Chaban-Delmas. D'anciens joueurs sont invités par l'UBB qui, hasard du calendrier, reçoit, un demi-siècle presque jour pour jour après la finale de 1969, Toulouse en Top 14. Les rugbymen girondins porteront à l'occasion un maillot qui ravira les nostalgiques : un modèle à damiers bleus et blancs.

🏉 Face au Stade Toulousain dimanche 19 mai, les joueurs arboreront un maillot à damiers pour célébrer le 50ème anniversaire du titre remporté par le CA Béglais en 1969. Pour en savoir plus 👉 https://t.co/aA5cjl7eJb#rugby#bordeaux#top14#Canterbury#UBBST#ILOVEUBBpic.twitter.com/6lT6u2qTbW — UBB Rugby (@UBBrugby) May 9, 2019

