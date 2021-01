6 Nations : le Rochelais Brice Dulin est dans le groupe France. Le retour en grâce

Fabien Galthié vient de livrer sa liste des joueurs retenus pour préparer le Tournoi des 6 Nations. 37 joueurs dont quatre Rochelais. Atonio, Bourgarit, Alldritt, l'arrière Brice Dulin en fait partie. A bientôt 30 ans, l'international est devenu plus qu'une option au poste d'arrière du 15 de France.

Début novembre, Brice Dulin nous confiait déjà qu'il avait pour objectif de revenir au sein du groupe France. "Là il y a un groupe qui tourne bien" nous disait-il, "le jeu est retrouvé, cela fait plaisir aux spectateurs. C'est sûr que je veux regoûter à tout cela. Il faut voir les opportunités qui se présenteront. Si la porte de l'équipe de France s'ouvre, il faudra être prêt."

Brice Dulin ne pensait peut-être pas que cela serait très rapide pour lui. Après cette obligation d'être trois fois maximum sur une feuille de match avec l'équipe de France, le groupe a dû tourner. Fabien Galthié l'a appelé pour participer à la coupe d'Automne des Nations. La presse anglaise s'étranglait sur ce turn-over très prononcé, et parlait même de mascarade avec un match à venir face à une équipe tricolore B ou C.

Mais ces mêmes british avaient fini par reconnaître qu'après ce match Angleterre France, c'est bien l'équipe de France qui avait survolé . Un des acteurs majeurs : Brice Dulin.

A bientôt 30 ans, Brice Dulin bouscule la hiérarchie dans le groupe France

A bientôt 30 ans, il les aura au mois d'avril, Brice Dulin n'est pas le plus jeune de ce groupe retenu par Fabien Galthié, mais à son poste, il est en ce moment le plus légitime. Après une sérieuse blessure au genou, rupture des ligaments au Racing, il est revenu patiemment pour se faire une place au soleil.

Cette montée en puissance, il l'a poursuivie en arrivant à La Rochelle, et s'est glissé dans la liste des joueurs tricolores appelés pour jouer la coupe d'Automne des nations. Résultat, titulaire à l'arrière, il termine meilleur joueur de la compétition.

Un essai marqué face aux Anglais, des réceptions toujours très propres dans ses 22, des relances judicieuses, des coups de pied à suivre et même passeur décisif face à l'Italie.

Brice Dulin frôle le sans-faute et bouscule la hiérarchie sur le poste d'arrière. Si Bouthier et Ramos semblaient bien partis pour ce disputer ce numéro 15, l'action Brice Dulin est remontée au plus haut. De quoi semer le doute également dans la tête du sélectionneur.