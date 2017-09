6e journée de Pro D2 de rugby : Le gros coup du FC Grenoble vainqueur à Bayonne 26 -21

Grenoble a parfaitement bouclé le premier bloc du championnat de Pro D2 en s'imposant jeudi soir 26-21 Bayonne dans le choc des relégués de Top 14.

Face à une équipe Bayonnaise au bord de la crise après des résultats décevants, le FCG s'est imposé 26 à 21 jeudi soir en ouverture de la 6ème journée de Pro D2.

Le début de rencontre est idéal pour les Rouge et Bleu, qui marquent dès leur première offensive par G.Cordin (1ère minute!). Grenoble profite pleinement de la fébrilité de l'aviron, et mène même 10-0 après seulement 5 minutes. Les basques vont ensuite avoir plusieurs temps fort, mais le FCG tient le coup en défense, et se montre toujours aussi précis en attaque, puisque L.Saseras va à nouveau dans l'en-but (24ème).

En tête largement 20 à 0 les Grenoblois, un peu trop joueurs, vont en fin de première mi-temps surbir la révolte Bayonnaise. l'Aviron marque par deux fois (Van Lill puis un essai de pénalité) et reviens à seulement six points à la mi-temps (20-14).

Défense héroïque dans les dernières minutes

Bayonne va profiter d'une supériorité numérique pour prendre les devants dès les premières minutes de la deuxième mi-temps grâce à un essai de Tisseron (21-20 44ème). La rencontre tourne ensuite au bras de fer. Si l'Aviron a plutôt la possession le FCG s'emploie en défense et ne cède pas. David Mélé passe même deux pénalités qui permettent à Grenoble de reprendre les devants (26-21 74ème). Surtout dans les dernières minutes alors que les Basques acculent les Grenoblois sur leur ligne, le FCG ne craque pas et va finalement pousser les Bayonnais à la faute, pour s'imposer 26-21.

Avec cinq victoires en six journées, Grenoble a parfaitement réussit son premier bloc dans ce championnat de Pro D2

La composition de l'équipe contre Bayonne

- LNR

Le programme de la 6e journée de Pro D2

- LNR

Le classement avant la 6e journée

- LNR

Suivre le FCG