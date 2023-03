A 500 jours de Paris 2024 : "Ca va être de grands Jeux Olympiques " assure Montserrat Amédée

Elle n'en est pas encore à rêver de la Marseillaise, médaille d'or autour du cou après une victoire face aux Néo-Zélandaises dans un Stade de France plein à craquer. Mais Montserrat Amédée s'imagine déjà descendre la Seine au cœur de la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture.

"Recevoir tous ces grands sportifs à Paris, c'est assez énorme. Je crois qu'on ne s'en rend pas encore trop compte nous-mêmes en tant que sportifs. Même dans la préparation olympique, parce qu'il va y avoir une sélection, un groupe qui sera donné. Mais pour ceux qui pourront le vivre, ça va être de grands Jeux Olympiques, c'est sûr."

"Les JO pour moi, c'était Emilie Le Pennec"

Sous contrat avec l'équipe de France de rugby à 7 depuis 2015, la Bordelaise est bien placée pour savoir que rien n'est acquis. Elle n'avait pas été retenue à Rio un an plus tard pour l'entrée de sa discipline au programme olympique. Rebelote à Tokyo en 2021.

"Depuis que c'est annoncé, c'est quelque chose d'important pour moi. En même temps, ça suit le cours de ma carrière aussi. Il faut continuer à s'entraîner pour y parvenir et aller chercher une belle médaille au bout."

Montserrat Amédée et ses coéquipières visent une médaille à Paris. © AFP - Cristina Quicler

A 26 ans, la native d'Agen espère que cette fois sera la bonne. Sans penser à la blessure mais avec l'envie de prendre soin de son corps, son "outil de travail" et donner le meilleur au quotidien pour mettre toutes les chances de son côté. Car les Jeux, c'est LA compétition par excellence, celle qui l'a faisait rêver toute petite.

"Avant de faire du rugby, j'adorais le sport. J'ai fait beaucoup de gymnastique donc les JO à la télé pour moi, c'était Emilie Le Pennec (ndlr : titré à Athènes en 2004). Il y avait aussi les sports collectifs, le handball notamment où on sentait une ferveur autour de l'équipe, ce que je retrouve complètement dans le rugby à 7. C'était ça qui me donnait envie de devenir, pourquoi pas, une sportive de haut niveau."

Le rêve est devenu un objectif. Montserrat Amédée est à 500 jours d'un événement dont on lui parle de plus en plus. Y compris pour lui demander si elle aura des places. Elle, n'a qu'une obsession : gagner la sienne.