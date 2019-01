À Annonay, Iveco prête un car gratuitement au club de rugby

C'est une première en Ardèche, l'entreprise Iveco Bus et les cars du Vivarais vont mettre au service du CS Annonay Rugby un car pour leurs déplcaments. Une économie de près de 15 000 euros par an pour le club et une publicité régionale pour l'entreprise.

Annonay, France

Dans le monde du rugby un car Iveco, ça en jette. Après avoir équipé les All Blacks de Nouvelle-Zélande, l'entreprise ardéchoise a décidé de se recentrer sur le local, en prêtant un car au CS Annonay Rugby. "C'est une belle référence, même si on joue pas vraiment le même sport", sourit Théo, troisième ligne chez les Rouge et Noir. Le car peint à ces couleurs c'est surtout une belle opération marketing : le club enchaîne les matchs dans toute la région et le quart sud-est, le véhicule devient un panneau publicitaire ambulant, autant pour la société que pour la ville d'Annonay.

Deux acteurs historiques de la région

Iveco a décidé de se lancer dans le partenariat car le groupe embauche fortement en Ardèche ces dernières années. L'entreprise est un acteur fort de la région "ça faisait du sens d'autant que nous aimons les valeurs du rugby", précise Stéphane Espinasse, directeur commercial et marketing. D'autant plus de sens que l'usine comme le club sont centenaires à Annonay, et que de nombreux employés ont joué sous les couleurs du CS.

Ce genre de partenariat "fait du bien" aux finances du club, qui dépense près de 50 000 € par an pour les déplacements. Avec le car ce montant pourrait être réduit d'un tiers selon le co-président, Pierre-Laurent Barbe. Selon Iveco ce genre d'opération n'est pas appelé à se renouveler. Le club en a profité pour faire de la publicité à ses autres partenaires, affichés à l'arrière du car. Celui-ci sera sur les routes dès dimanche 27 janvier et le déplacement d'Annonay à Voiron en Fédérale 2.