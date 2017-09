A Avignon, la Fédération française de rugby a adopté la réforme de Bernard Laporte

La réforme présentée par Bernard Laporte a été adoptée à une large majorité. Une victoire pour le nouveau président de la Fédération française de rugby qui en a profité pour répondre aux critiques qui l'entourent et aux soupçons de favoritisme envers le président du club de Montpellier Mohed Altrad.

Dans la période délicate qu'il vit Bernard Laporte a pu constater le soutien du rugby amateur. La Fédération française de rugby organisait samedi à Avignon une assemblée générale exceptionnelle pour voter la proposition de réforme présentée par son nouveau président. A séance exceptionnelle, cadre exceptionnel . Le rugby français était réuni dans la salle du Conclave du Palais des Papes et a voté à 83 % en faveur de la réforme qui devrait moderniser et apporter plus de démocratie au fonctionnement de la fédération.

«Je ne crains pas les coups» Bernard Laporte

Le président a profité de son discours d'ouverture pour régler quelques comptes. Depuis quelques semaines il est sous le feu des critiques et fait l'objet d'une enquête du Ministère des sports. Il est soupçonné d'avoir exercé des pressions dans le but d'atténuer une sanction contre le Montpellier Hérault club dont le président, Mohed Altrad, est aussi le nouveau sponsor maillot du XV de France. «Ça cogne dur» a commenté le président de la fédération, «mais je ne crains pas les coups». Il se dit ciblé par «une certaine élite journalistique parisienne» - et par ceux qui «nourrissent une amertume pour leur défaite aux élections». En ce qui concerne l'enquête, il attend sa conclusion «avec une grande sérénité».

La colère puis les larmes

C'est finalement sur des larmes que c'est terminée l'assemblée générale de la FFR. Bernard Laporte ne pouvant dissimuler son émotion après le résultat des votes qui scellait la victoire de sa réforme, conclusion d'une bataille politique de longue haleine menée contre son prédécesseur Pierre Camou.