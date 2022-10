Bayonne-Toulouse : la jeunesse stadiste va pouvoir s'exprimer, Baille de retour

Vainqueur de ses cinq derniers matches de Top 14 et leader du championnat avec neuf points d'avance sur son dauphin, Toulouse se rend à Bayonne ce samedi soir à l'occasion de la neuvième journée. Chez un promu invaincu à domicile cette saison.

Cyril Baille de retour

Malgré l'absence des internationaux, Toulouse aligne une équipe mêlant expérience et jeunesse. Ce rendez-vous au Pays Basque signe le grand retour du pilier Cyril Baille. Opéré des adducteurs cet été, il sera sur le banc et disputera ses premières minutes de la saison.

Edgar Retière face à Camille Lopez

En première ligne, Guillaume Cramont fêtera sa première titularisation de la saison. Théo Ntamack débutera en huit. La charnière toulousaine sera composée des frères Retière, Edgar et Arthur. Edgar qui fera face à un numéro 10 très expérimenté en la personne de Camille Lopez. "C'est assez incroyable parce que ce sont des joueurs qu'on regardait quand on était plus jeune. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a joué dans des grands clubs. Il a beaucoup de sélections, des titres... C'est impressionnant mais ce weekend il ne va pas falloir être impressionné et montrer que maintenant, c'est à nous", disait aujourd'hui le frère d'Arthur en conférence de presse.

Sur le banc, plusieurs joueurs connaissent leur première feuille de la saison : Paul Graou, de retour de blessure, ou encore le jeune centre Paul Costes. Les Espoirs Joel Merkler, Ian Boubila ou encore Etonia Bainivalu vont également connaître leurs premières minutes en Top 14 cette saison. 19 des 23 joueurs présents sur cette feuille de match ont été formés au club.

La compo toulousaine