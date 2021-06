A Biarritz, un écran géant pour le barrage d’accession en Top 14

Ceux qui n'ont pas pu obtenir leur billet pour Aguiléra pourront tout de même regarder le derby de la décennie. La ville de Biarritz mettra en place ce samedi un écran géant devant le Casino municipal pour suivre le barrage d'accession en Top 14 entre Biarritz et Bayonne. Pour rentrer, il faudra s'inscrire sur le site de la mairie, l'entrée sera gratuite, dans la limite des 400 places et de six places par inscription.

Les supporteurs pourront accéder à l'esplanade à partir de 16 heures, avant le coup d'envoi à 17h30. La retransmission se déroulera dans le respect des normes sanitaires. Tous les spectateurs devront rester assis, porter le masque. Aucun test PCR n'est demandé pour accéder à cette retransmission. La consommation d'alcool est interdite.

Plus aucun billet de disponible à Aguiléra

A Bayonne, une fan zone sera mise en place à Jean Dauger, où 1.500 supporteurs auront accès. Pour les Biarrots, l'esplanade du Casino municipal, sera l'unique solution de rechange en extérieur alors que toutes les places à l'intérieur du stade ont trouvé preneur et que le préfet a interdit par arrêté la retransmission du match dans les bars et restaurants des villes de la côte.

Une décision que n'acceptent par ailleurs ni le maire de Bayonne, ni l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie, l'UMIH Pays basque qui a fait un recours contre cet arrêté auprès du tribunal administratif. Même opposition de la part du collectif de cafetiers restaurateurs Kasu Kasu Ostalariak Kexu qui a prévu une action demain à 15h devant la sous préfecture de Bayonne.

