"À bientôt au bord du terrain", promet Christophe Urios dans un premier message depuis son départ de l'UBB

"Quand il est dur d'avancer, ce sont les durs qui avancent". Dans sa première prise de parole depuis son départ de l'UBB , publiée sur Twitter ce 21 décembre, Christophe Urios cite l'ancien président américain John Fitzgerald Kennedy.

Car si le désormais ex-manager de l'Union Bordeaux-Bègles concède être dans "une situation inédite, pas forcément facile à vivre", il assure être déterminé à "repartir bientôt au combat car la compétition me manque". "Ma vie c'est le rugby", écrit-il. L'ex-coach de l'UBB précise également avoir préféré attendre "quelques semaines avant de m'exprimer, car rien ne sert de communiquer à chaud" , et qu'il a "été touché par la puissance des mots" de "vos nombreux et touchants messages".

Démis de ses fonctions mi-novembre, après trois ans et demi passés en Gironde, à cause de résultats poussifs en début de saison et de tensions avec le président du club et plusieurs cadres de l'équipe, Christophe Urios ajoute qu'il "digère" et qu'il se "concentre sur le Château Pépusque", un domaine du Minervois dans l'Aude où il produit du vin. L'entraîneur des Sharks de Durban Yannick Bru est fortement pressenti pour prendre sa suite.