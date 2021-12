A Brive, la frustration est intense après le report du derby CAB-ASM

La grande fête n'aura pas lieu. Le derby entre Brive et Clermont a du être reporté, après la détection de plusieurs cas de covid chez les auvergnats. Chez les supporters et les partenaires, comme au club, la frustration et la déception sont intenses.

L'ascenseur émotionnel a été intense en ce jour de Noël chez les supporters du CAB. D'abord cueillis à froid par une vidéo très bien léchée sur trois nouveaux joueurs qui ont signés et trois prolongations, ils ont reçu l'alerte sur les réseaux sociaux. Et ça ne leur a pas fait plaisir du tout. "En raison de la situation sanitaire de l’effectif de l'ASM Clermont, à la suite de nouveaux tests, le match Brive-Clermont est reporté" indique la Ligue Nationale de Rugby dans un communiqué. Sur Twitter, ils s'en donnent à cœur joie.

"C'était une fête, puis rien du tout"

Corentin est étudiant à Toulouse. Il est revenu en Corrèze pour les vacances, et se faisait un plaisir de voir jouer son équipe favorite dans un derby tant attendu. "On coche ce match là quand on est fan de Brive ou de Clermont" explique-t-il, "c'est un peu notre match de l'année et puis ça tombait bien cette année, pendant les fêtes." Et puis patatras ! A 13 heures, on apprend que le match est reporté. "Tout s'effondre" pour ce jeune homme et sa famille qui avait prévu d'aller voir le match. "Le week-end va se terminer un peu plus tôt que prévu" explique, un peu résigné, le supporter, qui va prévoir de revenir en Corrèze pour le match, lorsqu'il sera reprogrammé. "Mais, si est en semaine" prévient-il, " pas sur qu'on puisse se libérer ou que le stade soit plein à ce moment-là."

Près de 1 000 couverts non servi pour les partenaires

C'est la question que se pose aussi Julien Serventie. Traiteur en Corrèze, à Varetz, il avait prévu de servir pour près de 1 000 personnes du foie gras et des morilles, entre autres. Prestation annulée ipso facto par ce report. "Tout était prêt" peste le professionnel : "on avait organisé les tables, mis du gel hydroalcoolique, pas plus de six personnes par table, on avait les accords préfectoraux pour organiser cela à l'Espace des Trois Provinces et à l'Espace Derichebourg..." Mais, ce dimanche, personne ne sera présent. "Je ne comprends pas la Ligue Nationale de Rugby, d'annoncer cela 24 heures avant..."

Xavier Ric est aussi dans l'interrogation ce soir. "Ca n'est pas facile à gérer" explique dans un entretien à France Bleu Limousin le directeur général du CA Brive. "Officiellement, ni la Ligue, ni nos amis clermontois n'ont communiqué avec nous durant la semaine concernant des cas positifs de covid chez eux. Quant aux deux autres matchs reportés, ils l'ont été 24 à 48 heures avant nous. C'est ce qui nous a un peu énervé" conclut-t-il. Dans tous les cas, le dirigeant adresse sa peine et sa tristesse à tous les supporters qui avaient prévus de se rendre au Stadium. Tout en faisant part de sa grande déception. "C'est une grosse claque" estime-t-il.