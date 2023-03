Le Stade Toulousain lance "son sprint final" à Castres

Pouvait-on rêver mieux ? Un derby pour relancer le championnat après deux semaines de coupure. Castres reçoit Toulouse ce samedi en ouverture de la 21e journée de Top 14 (15 heures sur France Bleu Occitanie). Les Tarnais veulent sauver leur peau, Toulouse préparer de belles échéances à venir.

ⓘ Publicité

Le CO pris au sérieux

Onzièmes au classement avec seulement trois points d'avance sur le barragiste Pau, les Castrais doivent absolument prendre ce match pour ne pas se mettre en danger. Toulouse, de son côté, est déjà quasiment assuré de voir les demi-finales avec douze points d'avance sur la troisième place. Objectif : terminer le travail et préparer le huitième de finale de Champions Cup, même si la plupart des internationaux sont en vacances.

"À mon avis, le classement est anecdotique sur ce match. On est souvent l'équipe à battre, encore plus sur ce derby contre Castres. L'an dernier, ils étaient en finale. S'ils mettent les ingrédients, ils peuvent devenir très dangereux. On est sur une bonne dynamique, il faut confirmer. On ne se concentre pas sur Pierre-Fabre, mais plutôt sur notre jeu", avance le centre Pierre-Louis Barassi qui vivra son premier Castres-Toulouse.

Toulouse entame ce samedi une fin de saison avec deux trophées en vue. Le déplacement à Castres sert de vrai test avant la réception des Bulls au Stadium dimanche 2 avril ; "On sait sur quoi on va être attendu et on sait ce qu'ils vont nous proposer. On s'attend à un gros engagement de leur part. Là, c'est le sprint final. Tout le monde élève son niveau. Les matches à enjeu arrivent, on a tous envie de faire des bons matches", lance le demi de mêlée Paul Graou qui remplacera encore Antoine Dupont ce weekend.

Un dernier "faux doublon"

Contrairement à l'an dernier, Toulouse a de la marge en tête du classement et peut donc faire souffler ses internationaux. "Ce derby est toujours placé au même endroit, juste après le Tournoi des Six Nations. Il a le mérite de nous remettre dans le bain de la compétition après un repos bien mérité. Pas mal de joueurs ont montré des qualités pour prétendre être dans le groupe qui affrontera les Bulls la semaine prochaine. Quand vous êtes performants, vous pouvez postuler. On a vu des joueurs, surtout des jeunes, au niveau", savoure l'entraîneur des avant Jean Bouilhou.

Castres-Toulouse, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie dès 14h30 ce samedi.

loading