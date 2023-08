À ÉCOUTER – Section Paloise : revivez le premier essai à domicile de la saison marqué face au Racing

Théo Attissogbe, encadré par Nathan Decron et Joe Simmonds, décisif sur le premier essai des Vert et Blanc.

Si la fin de match a été poussive (19-17) , la Section avait bien mieux démarré face au Racing, en inscrivant un essai dès la 5e minute par Nathan Decron. Parfaitement lancés, les Béarnais ont tourné en tête à la pause (13-5) avant de perdre un peu le fil. L'essentiel est sauf, la première victoire de la saison devant 10.800 personnes au Hameau malgré de grosses averses. Les Vert et Blanc donnent rendez-vous à leur supporters dès le 2 septembre pour la réception du LOU, et en attendant, France Bleu Béarn Bigorre vous propose de revivre, dans les conditions du direct, ce premier essai de la saison commenté par notre journaliste Damien Gozioso et notre consultant, l'ancien 3/4 sectionniste, Jean-Marc Souverbie.