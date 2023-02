À ÉCOUTER – Section Paloise : revivez les six essais de la victoire bonifiée face au Racing 92

La Section Paloise s'est parfaitement relancée ce week-end au Hameau, en battant le Racing 92 avec bonus offensif, 38-19 . Même si elle reste 12e au classement, elle compte désormais 6 points d'avance sur le duo composé de Brive et Perpignan, 13e et 14e. Samedi au Hameau, les Béarnais ont inscrit six essais par Gorgadze (10e, 59e), Decron (13e), Colombet (31e) et Maddocks (56e), un record cette saison. C'est la troisième victoire bonifiée de la saison, un record pour les Vert et Blanc depuis leur retour en Top 14 ! Six réalisations que France Bleu Béarn Bigorre vous propose de réécouter, avec les commentaires de Damien Gozioso et Jean-Marc Souverbie.

ⓘ Publicité