À ÉCOUTER – Section Paloise : revivez les trois essais de la victoire contre Bayonne à Anoeta

La Section Paloise s'est imposée à Anoeta ce samedi après-midi (20-30) contre l'Aviron Bayonnais. Un match haletant ponctué de trois essais des Béarnais signés Gailleton (23e), Laporte (54e) et Papidze (71e) dont la conclusion a fait chavirer de bonheur les quelques milliers de supporters Vert et Blanc qui avaient fait le déplacement à Saint-Sébastien . Et parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien, France Bleu Béarn Bigorre vous propose de découvrir ou redécouvrir ces essais avec les commentaires de Damien Gozioso et Jean-Marc Souverbie.

