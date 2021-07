A écouter - Sportifs du Limousin (2) : la rugbywoman Pauline Boudon, "spontanée, franche et combative"

Ils vous font rêver, ils nous font rêver. Cet été, nous vous proposons de découvrir les "sportifs du Limousin" sous un angle plus personnel.

Chaque samedi, nous publierons un entretien exclusif, diffusé à la radio entre 12h et 12h30, et à retrouver dans son intégralité ici. Après les confidences de l'arrière et capitaine du Limoges CSP Nicolas Lang, c'est la demi-de-mêlée internationale et limougeaude Pauline Bourdon qui s'est prêtée au jeu des questions réponses.

"On est une bande de copines en dehors du rugby, on s'aime et on est toutes complices"

1ere partie - Pauline Bourdon, le XV de France et ses amies

Ayant un rôle majeur dans le vestiaire de l'équipe de France, Pauline Bourdon nous parle de la cohésion à l'intérieur du groupe France, de ses meilleures amies, de l'autre limougeaude du groupe Agathe Sochat et de ses parties de ping-pong.

"Je rentre trois fois par an à Limoges pour retrouver ma famille"

2eme partie - Pauline Bourdon la femme sportive

Dans cet entretien, Pauline Bourdon nous parle de Limoges, de son attachement à la ville de sa famille. Elle y évoque aussi sa jeunesse, au lycée agricole des Vaseix. Elle y évoque aussi sans détour la question de la rémunération des rugbywoman sportives.

"On est toutes décidées à avoir un double projet car il faut penser à l'avenir"

Pauline Bourdon, la combattante, avec le maillot de l'AS Bayonne © Maxppp - SEBASTIEN LAPEYRERE

3eme partie - Qui est vraiment Pauline Bourdon ?

Dans cette dernière partie de notre entretien avec Pauline Bourdon, la jeune rugbywoman nous parle d'elle, de cette petite fille hyperactive qu'elle était, de son déclic pour le rugby. Elle y présente aussi sa recette préférée....

