"On nous regarde avec plus de respect", Romain Ntamack revient sur le Mondial de rugby disputé avec les Bleus

Toulouse, France

À 20 ans, il est déjà l'un des cadres du XV de France. Sa titularisation aux côtés d'Antoine Dupont dans une charnière 100% toulousaine lors des rencontres-clés des Bleus (le match de poule face à L'Argentine gagné 23-21, le quart de finale perdu face au Pays de Galles 20-19) en est le meilleur témoignage. Romain Ntamack est rentré la semaine dernière à Toulouse en compagnie des autres internationaux Rouge et Noir (Antoine Dupont, Maxime Médard, Yoann Huget, Cyril Baille, Sofiane Guitoune). Encore une semaine de vacances pour les mondialistes, comme convenu avec la Fédération française de rugby. Ils reprendront le chemin de l'entraînement lundi prochain, pour préparer la réception de Clermont (le samedi 9 novembre au Stadium). On a profité de croiser Romain Ntamack dans les travées d'Ernest Wallon pour revenir sur cette Coupe du monde, et sur la saison du Stade Toulousain.

Il n'y a que nous qui croyions en nous.

FBO : Quel bilan tirez-vous de ce Mondial ? On a parfois mis en doute votre capacité à aller jusqu'aux phases finales...

R. N. : On nous prédisait déjà l'enfer contre l'Argentine. On nous disait que ce n'était même pas la peine d'aller au Japon. En fait, il n'y avait que nous qui croyions en nous. Finalement on se qualifie en quarts. On est à deux doigts de passer en demi. Je pense qu'on a prouvé qu'on avait les ressources mentales et collectives. On est fiers de notre match, les Gallois* ont eu peur, ils ont frôlé la correctionnelle. Aujourd'hui on nous regarde avec plus de respect. *Le Pays de Galle sorti en demi-finale par l'Afrique du Sud, 16-19, ce dimanche.

Que pensez-vous du geste de Sébastien Vahaamahina* pendant ce quart de finale ?

Je n'ai pas de commentaire à faire. On est tous derrière lui, le staff, les joueurs. C'est pas ça qui nous fait perdre le match. Moi, je rate deux pénalités qui touchent le poteau, on aurait aussi pu gagner avec ça. Ce qui est fait est fait, maintenant il faut soutenir Séb. * Le deuxième ligne clermontois a mis un violent coup de coude au Gallois Aaron Wainwright en début de 2e mi-temps, ce qui lui a valu son exclusion, forçant les Bleus à jouer à 14 jusqu'à la fin. Il a écopé de 6 matchs de suspension.

Le geste de Vahaamahina ? C'est pas ça qui nous fait perdre le match.

Vous reprenez l'entraînement la semaine prochaine avec le Stade Toulousain. Est-ce qu'on devrait voir les mondialistes sur le terrain face à Clermont ?

On revient pour la préparation de ce match, donc on peut jouer. Ce sera au staff de décider. Mais que ce soit nous ou les Clermontois (Camille Lopez, Damian Penaud, Alivereti Raka, Arthur Iturria, Rabah Slimani) on peut se retrouver au Stadium dans 2 semaines !

Il y a une grosse envie de retrouver les terrains de Top14 ?

Oui, une grosse envie ! Même si l'on sort de 4 mois intenses avec l'Equipe de France, on a envie de retrouver les copains sur la pelouse avec le maillot Rouge et Noir.

Stade Toulousain-Clermont, 9e journée de Top14, samedi 9 novembre (20h45) au Stadium de Toulouse. À suivre en intégralité sur France Bleu Occitanie.