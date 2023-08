A Genlis, le rugby au coeur d'une semaine de "colo" pour les jeunes

Cinq jeunes participants à la colo de l'USG et deux de leurs entraîneurs Rozenn et Lucas

L’école de rugby de l’Union Sportive de Genlis propose à ses jeunes de vivre une semaine intense de sport. De lundi à vendredi, une véritable colonie de vacances s’installe sur le stade Sabaté. 19 garçons et 1 fille de 10 à 13 ans ont planté leurs tentes à l’ombre, juste derrière les tribunes. Ils sont accompagnés de 3 encadrants, qui jouent le rôle d’entraîneurs et d’animateurs.

Une semaine pour faire du rugby entre potes

L'objectif c’est de préparer le début de saison pour les licenciés. Mais c’est aussi l’occasion de faire de l'initiation avec des novices. Ils sont 3 cette semaine. Souvent, ils connaissent le rugby mais ils n’ont pas encore osé s’inscrire. Axel est dans cette situation. A la fin de la colo il compte bien prendre une décision sur sa carrière sportive, mais surtout, il veut se faire “de nouveaux potes”. C'est aussi l’occasion de faire l’expérience de l’esprit “rugby” entre jeunes du même âge. Comme le dit si bien Soan, “c’est vraiment comme une grande famille”.

Les jeunes participent aussi à l'organiation de la vie quotidienne. Ce groupe s'occupe de mettre la table pour le déjeuner dans la salle du club. © Radio France - Grégoire Batais

Entraînements “à la fraîche” pour éviter la chaleur

Petite perturbatrice du séjour, la canicule. Pour éviter de faire courir les jeunes sous 35°C degrés, on s’entraîne plus tôt. Réveil vers 6 heures 30 et premier entraînement léger dès 7 heures. Après un petit déjeuner copieux, retour sur le gazon, mais jusqu’à 11 heures maximum. L’après-midi, l’organisateur de la colo Lucas Gilgenkrantz a prévu plusieurs activités pour garder ses jeunes au frais : baignade au lac d’Arc-sur-tille, accrobranche, piscine, et lazer game. L’idée ce n’est pas de faire du rugby toute la journée, mais aussi de profiter encore un peu des vacances.

Que les parents se rassurent, les jeunes ne font pas encore de mélées. Comme le rappelle Théo Edouard, éducateur au stade dijonnais, la fédération française de rugby a beaucoup adapté les règles “pour revenir sur un sport d’évitement”. Par exemple, les "moins de 12 ans" s’entraînent avec un système de “touche” : il n’y a pas de contact, dès qu’un joueur de l’autre équipe touche un adversaire, il a deux secondes pour passer le ballon.

Images d'entraînement - Lucas Gilgenkrantz

En juillet, il y avait déjà eu un stage pour les 6-9 ans. Le format était similaire avec un peu moins de rugby tout de même (13 heures). 17 participants ont répondu présents, avec 3 novices également. Comme les parents ont fourni leurs propres tentes, et que les encadrants sont tous bénévoles, le coût de la colo est relativement bas : 120 euros pour les 6-9 ans et 150 euros pour les 10-13 ans. Lucas Giglenkrantz, qui gère l’école de rugby de l’USG se félicite du succès de cette première saison de stages. Il compte bien reproduire l’expérience pour l’été 2024.