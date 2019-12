"On a grillé nos jokers" David Bolgashvili dresse le bilan du Stade Niçois à la trêve

Nice, France

Quelques heures après la victoire face à Castanet-Tolosan (57-3), qui boucle la première partie du championnat en Fédérale 1, l'entraîneur du Stade Niçois David Bolgashvili nous a accordé quelques minutes pour dresser le bilan sportif de son équipe. Après un démarrage poussif marqué par deux défaites handicapantes, son équipe a bien redressé la barre et vient d'enchaîner quatre victoires pour se replacer à la 3e place de la poule, juste derrière Bourg-en-Bresse et Narbonne, prochain adversaire des Niçois après la trêve hivernale. L'entraîneur assure que ce ne serait pas une déception de ne pas monter en Pro D2 à la fin de la saison. "Cette saison on veut se qualifier pour les phases finales pour accumuler de l’expérience pour que l’année prochaine on puisse remonter en Pro D2."

France Bleu Azur : Le Stade Niçois s’est imposé avec le bonus offensif samedi 57 – 3 face à Castanet-Tolosan, bon dernier de votre poule. Le contrat est rempli ?

David Bolgashvili : "Oui on peut dire, comptablement on a fait le job. On a réussi à marquer de beaux essais, on obtient le bonus offensif, c’est ce qu’on voulait pour partir en vacances l’esprit libre. On va pouvoir se reposer et surtout préparer la deuxième partie du championnat."

Votre équipe a enchaîné samedi une 4e victoire d’affilée. Est-ce que ça rattrape le début de saison compliqué de votre équipe ?

"C’est vrai qu’on a eu des difficultés en début de saison, on avait beaucoup de nouveaux joueurs, il fallait créer un groupe et on avait un calendrier difficile avec Narbonne à domicile et Hyères-Carqueiranne à l’extérieur, ça ne nous a pas aidé. On commence à rattraper les points perdus. On se rapproche des deux premières places."

Les victoires face à Bourg-en-Bresse et Bourgoin-Jallieu ces dernières semaines prouvent que le Stade Niçois a le niveau pour monter en Pro D2 ?

"Oui on a le niveau je pense, mais aujourd’hui on s’est mis dans une situation où on n’a plus le droit à un joker. La défaite à domicile contre Narbonne et la défaite à Nîmes nous ont fait mal. En janvier le but sera de faire quelque chose à Narbonne pour essayer de se rapprocher des deux premières places."

Ce serait une déception de ne pas monter en Pro D2 cette saison ?

"Ce n’était pas encore l’objectif en début de saison de monter. On voulait se rapprocher des deux premières places pour jouer les phases finales et accumuler confiance et expérience des matchs de haut niveau qui font qu’à la fin des équipes montent en Pro D2. Si on ne monte pas cette année ce n’est pas très grave, il y a deux ans on était encore en Fédérale 2. On a passé une marche l’année dernière. On veut passer dans ces phases finales pour accumuler l’expérience pour que l’année prochaine on puisse remonter en Pro D2."