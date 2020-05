A jamais les premiers, ils racontent le Brennus de l'ASM en 2010

"On ne fera pas l'économie d'une décision importante". En descendant les marches du stade Jean-Dauger à Bayonne après une défaite peu glorieuse, et quelques heures avant de limoger Alain Hyardet, l'entraineur de l'équipe, René Fontès a certainement posé les jalons qui mèneront au Brennus. Nommé président de l'ASM Rugby après le départ de Jean-Louis Jourdan en juillet 2004, il aura marqué de son empreinte le club auvergnat. Et restera le président ayant ramené le Bouclier sur la place de Jaude.

Au lendemain de la finale gagnée, avec des trémolos dans la voix, il déclarait au micro de France Bleu Pays d'Auvergne, "je crois qu'on commence à réaliser, il a bien fallu une nuit pour y parvenir, quand on atteint ce niveau là tout se joue dans le détail et on se demandait bien quel était celui qu'on avait oublié qui allait nous empêcher d'y parvenir, mais j'ai le sentiment que cette fois ci on y est parvenu".

Je suis fier qu'on se débarrasse de cette image de losers qui nous collait à la peau... René Fontès, président de l'ASM en 2010

Son sourire au bord du terrain, lors de la fin du match contre Perpignan au stade de France, restera l'image d'un René Fontès rayonnant. C'est lui qui a convaincu Vern Cotter de venir en Auvergne pour entraîner l'équipe en 2006. Un choix gagnant malgré trois nouveaux échecs en finale (2007, 2008 et 2009).

René Fontès, président de l'ASM le 30 mai 2010

Pour cet ancien haut dirigeant de la manufacture, c'était une mission que lui avait confié Edouard Michelin. "Ça représente des choses énormes pour quelqu'un qui avait accepté cette mission uniquement pour renvoyer l’ascenseur à une ville, une région, et une entreprise qui m'a beaucoup donné".

René Fontès est décédé le 17 mars 2019 à Eygalières, la commune dont il était le maire dans les Alpilles. Il était également membre du comité directeur de la Ligue Nationale de Rugby.