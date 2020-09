Champions Cup - #CommeAWallon : envoyez vos plus belles photos et vidéos avant le quart Toulouse-Ulster

Dimanche 20 septembre, le Stade Toulousain reçoit la province irlandaise de l'Ulster en quart de finale de la Champions Cup. Le premier quart à domicile depuis dix ans pour les Rouge et Noir. Dans un contexte particulier, France Bleu Occitanie vous propose de vibrer dans votre salon comme à Wallon.

"Comme à Wallon !" Vous le savez, seulement 5.000 personnes auront la chance d'assister au quart de finale de coupe d'Europe entre le Stade Toulousain et l'Ulster dimanche 20 septembre (13h30). Toute la semaine, France Bleu Occitanie donne la parole aux supporters.

Envoyez nous vos photos et vidéos

Avec le hashtag #CommeaWallon , proposez-nous vos plus belles photos et vidéos chez vous. Votre salon habillé aux couleurs du Stade Toulousain, en famille, entre amis... Où que vous soyez sur cette planète, soyez originaux pour que les Toulousains vous entendent même à des kilomètres du Stade Ernest-Wallon. Vous pouvez aussi participer en nous envoyant des messages via la page Facebook de France Bleu Occitanie.

Un cadeau MAGNIFIQUE à gagner

La vidéo ou photo la plus originale sera récompensée. En partenariat avec le Stade Toulousain, nous vous offrons deux places pour un match avec possibilité de voir l'échauffement de votre équipe préférée en bord de terrain et un accès VIP pour la réception d'après-match dès qu'il y aura un match à jauge pleine au stade Ernest-Wallon. Une belle perspective pour chasser ce maudit virus de nos vies.

Commentez le match avec nous

Dimanche, dispositif exceptionnel sur France Bleu Occitanie. Prise d'antenne dès midi, 1h30 avant le coup d'envoi. Dans le stade, Julien Balidas et Philippe Gleyze vous feront vivre la rencontre. Tout au long du match, vous pourrez poser vos questions, réagir à l'antenne et commentez avec nous en appelant le 05.34.43.31.31.