A La Rochelle, les bars se préparent pour la demi-finale de Top 14

Pour les supporters de La Rochelle, l'heure est (re)venue de sortir drapeaux, écharpes et maillots. Le Stade Rochelais affronte le Racing 92 ce vendredi à 20h45, en demi-finale de Top 14. Un cap que le club n'a jamais franchi, stoppé en 2019 par Toulouse, et en 2017 par Toulon. Un mois après leur finale européenne, une deuxième finale, nationale, serait une performance pour les Maritimes.

Alors forcément, la ville retrouve toute son effervescence rugbystique. En tête de proue : les bars qui se préparent à retransmettre le match. Depuis le 9 juin, ces derniers peuvent ouvrir leurs salles, et non plus seulement les terrasses. Un énorme avantage pour certains établissements du Vieux Port comme le Famous pub : "On n'aura qu'une télévision pour la terrasse, et 9 en salle, donc effectivement, comme on a une salle assez profonde, c'est là que seront la plupart de nos clients", explique John Caumartin, le chef de salle.

Place aux décorations Jaunes et noires !

Habitués aux matchs de l'Euro de football, il va falloir pour certains faire un peu de place aux décorations Jaunes et noires. "Au niveau de la décoration, comme d'habitude on va descendre les drapeaux, on a des masques du Stade Rochelais. On aimerait bien avoir des T-shirts, mais ça ne va pas encore être possible. Peut-être pour la finale, on verra bien... Après au niveau des effectifs on sait que le pub sera rempli, donc il y aura l'équipe qu'il faut", assure John Caumartin.

Beaucoup, chez les professionnels du secteur, espèrent déjà retrouver Toulouse, adversaire de Bordeaux samedi, en finale. Une hypothétique affiche très séduisante, revanche de la finale européenne qui a vu les Toulousains l'emporter sur les Rochelais. C'était le 22 mai, et la diffusion du match avait été interdite par la préfecture de Charente-Maritime pour les établissement du centre-ville. Une décision alors vécue comme une injustice par les professionnels. "On vient déjà de passer un an sans travailler. 24 heures avant on nous a dit que ce n'était pas possible, se remémore Sylvain, un des serveurs du Jolly Sailor. C'est vraiment très frustrant, surtout alors qu'on avait le temps d'y réfléchir et de faire quelque chose. Bon, là on est plutôt confiants, théoriquement ça devrait bien se passer."

L'Euro de foot, un test grandeur nature

Avec l'Euro de football, la plupart des établissements connaissent tous les jours des soirées plutôt chargées. Le match Allemagne-France, mardi dernier a pu servir de test grandeur nature et donner un aperçu de la ferveur qui devrait s'emparer de la ville ce vendredi soir. "Ca faisait une bonne répétition générale, parce que c'était très très chaud aussi, raconte Jacky Brouard, le patron du Zinc. Il y a eu de l'ambiance : ça criait partout, ça sautait sur les chaises... C'était un truc de fous quoi ! La Rochelle est derrière son équipe. A mon avis, ça sera chaud encore !"

Le couvre-feu reste maintenu à 23h, soit une demi-heure environ après le coup de sifflet final, quelques minutes en cas de prolongations. En cas de succès, les supporters auront donc peu de temps pour fêter la victoire.