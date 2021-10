À Lembeye, le retour du rugby de clocher... et de Julien Fumat

Ce week-end marquait la reprise des compétitions séniors en rugby au niveau pré-fédéral. Après plus d'un an et demi sans matchs, les Lembégeois ont enfin pu pousser derrière l'Étoile Sportive. D'autant que le club voit revenir l'enfant du pays, Julien Fumat !

Ce dimanche avait des airs de délivrance à Lembeye. Enfin, après de très longs mois de pandémie, des rugbymen se sont à nouveau affrontés sur la pelouse du stade municipal, devant une tribune copieusement garnie. Malgré un crachin bien désagréable, c'était la reprise en pré-Fédérale pour l'ESM, l'Étoile Sportive Lembégeoise, face à la Vallée de l'Escou. L'attraction c'était aussi la première sous le maillot des Rouge et Bleu de Julien Fumat, de retour au club de son enfance après toute sa carrière professionnelle à la Section Paloise.

Julien Fumat n'aura porté durant toute sa vie que deux maillots : le Rouge et Bleu de Lembeye, et le Vert et Blanc de la Section Paloise. © Radio France - Damien Gozioso

Sous les yeux du père

"C'est beaucoup de fierté, beaucoup d'émotion, raconte après le coup de sifflet final Julien Fumat, il me tardait que ce soit fait". Son retour, avec d'autres amis de sa génération, avec aussi une nouvelle génération de joueurs, doit aider l'ESM à grandir. "Tous les dimanches où il ne jouait pas il revenait nous voir, il est très attaché à l'Étoile", apprécie le président Sébastien Pina.

Le long de la main courante, sous un parapluie, Michel Fumat n'en rate pas une miette. Le père de Julien – joueur à Lourdes en première division avant lui aussi de boucler sa carrière à Lembeye – n'est pas surpris de ce retour en Rouge et Bleu de son fils : "Au début il ne me l'avait pas dit, mais je sentais bien au fond de moi qu'il avait cette envie". Michel Fumat d'autant plus heureux qu'à Lembeye un Fumat peut en cacher un autre, Simon, le frère de Julien, est lui aussi sur la pelouse ce dimanche après-midi : "J'avoue que quand je l'ai su, j'ai eu un petit pincement au cœur, confie le paternel, ils n'ont jamais eu l'occasion, avec la différence d'âge, de jouer ensemble, ils se retrouvent et ça me fait très plaisir".

La seule déception c'est la défaite de l'Étoile, battue par une solide équipe d'Escou (18-8). Pas de doute, maintenant que le rugby de clocher est de retour, les supporters ne manqueront pas de revenir pousser derrière Lembeye et Julien Fumat.