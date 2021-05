A Londres, ces Toulousains expatriés et chanceux qui iront à Twickenham pour la finale

Ils habitent à Londres et auront la chance d'assister à la finale de Champions Cup entre Toulouse et La Rochelle le 22 mai prochain. Ces expatriés feront partie des 10.000 spectateurs qui assisteront à la finale. Ils mesurent bien la chance qu'ils sont. Céline, Romain, Théo et Florence sont impatients. Témoignages.

Romain : "J'ai sauté sur l'occasion"

Ils ne se connaissent pas, habitent différents quartiers de Londres mais leur passion commune pour le Stade Toulousain va les réunir samedi 22 mai. Romain, 28 ans, originaire du quartier des Minimes à Toulouse, vit depuis huit ans dans la capitale anglaise. Lui qui n'a pas souvent l'occasion d'assister à des matchs de son club préféré, se réjouit d'avoir ses billets pour le 22. "Dès que j'ai vu que la finale avait été déplacée à Twickenham, j'ai sauté sur l'occasion. Et quelle occasion ! J'avais déjà vu le Stade Toulousain mais à Wembley face aux Saracens", explique-t-il.

Heureux de retrouver l'ambiance d'une enceinte sportive : "Il ne va pas y avoir beaucoup de supporters mais c'est un petit pas vers une situation un peu plus normale. Ce sera une belle occasion de ressortir dans un stade. C'est une première depuis un petit moment donc on va célébrer ça."

Des supporters, comme Théo, qui ont bien conscience d'être privilégiés pour le coup : "Avoir la chance d'être à Londres pour voir le Stade Toulousain, bien sûr que je me sens privilégié. _J'ai directement appelé mon père et quelques potes de Toulouse pour leur dire_. Le Stade Toulousain je les supporte depuis que j'ai 4 ans."

Drôle de coïncidence du côté de chez Céline : "Cela fait 11 ans que je suis en Angleterre et 11 ans que Toulouse n'est pas allé en finale. La dernière fois, j'étais place du Capitole devant les écrans géants. C'est encore mieux de les voir en live, à Twickenham qui est un stade d'exception. Cela va être super de faire partie de cette histoire pour un futur trophée." Un rendez-vous immanquable aussi pour Florence, qui a pris des billets avec son mari : "J'ai le sentiment d'être une très grande chanceuse. Twickenham est juste l'antre du rugby et en plus il n'y aura pas de club anglais !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ils promettent de mettre l'ambiance

Des Toulousains de Londres qui ont vu les bars rouvrir avant la France et donc les stades. Pour tous ceux restés en France, ils essaieront de compenser l'absence des supporters de la ville rose : "L'ambiance, ça va être un peu particulier je pense. Peut-être un peu froid par rapport à Ernest-Wallon avant Covid. Mais on va faire ce qu'on peut, on va amener le maillot. On sera là pour supporter et je pense que je ne serai pas le seul Toulousain au stade. Pour les joueurs, ça devrait leur faire plaisir de jouer devant quelques spectateurs. Les Toulousains restés en France seront devant la télé donc dans l'esprit les supporters seront là", ajoute Romain.

Il ne sera pas seul. Théo viendra avec plusieurs amis également originaires de Toulouse et de Portet-sur-Garonne : "Ce sera un jour de fête, pas juste aller voir un match. On donnera deux fois plus de voix. On veut que les joueurs se sentent poussés. On va essayer de faire vivre les couleurs rouges et noires. Je serai avec mon maillot dans les gradins. _On va essayer de faire une banderole, on va venir avec de la peinture... On va vraiment essayer de montrer qu'on est supporters de Toulouse et pas de La Rochelle_. J'espère qu'on sera plus nombreux, j'ai bon espoir. On sera que 10.000 donc il faut juste montrer qu'il y a plus de Toulousains que de Rochelais."