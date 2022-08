A Loudenvielle, le Stade Toulousain prépare la reconquête de ses deux titres

Depuis lundi et jusqu'à vendredi le Stade Toulousain poursuit son traditionnel stage d'avant-saison au lac de Loudenvielle dans les Hautes-Pyrénées. Première semaine d'entrainement ou le groupe toulousain est quasiment au complet depuis la reprise fin juillet, hormis quelques blessés. L'occasion de préparer la reconquête du Top 14 et de la coupe d'Europe, et d'intégrer les six recrues estivales.

Les petits nouveaux en action

Parmi les recrues les plus connues, sont présents Melvyn Jaminet, Ange Capuozzo, Pierre-Louis Barassi, Alexandre Roumat et Arthur Retière. Sans oublier aussi le demi de mêlée Paul Graou arrivé d'Agen. Un groupe complété par la venue de plusieurs jeunes joueurs du centre de formation afin d'organiser des oppositions. De jeunes pousses qui pourraient être appelés en renfort en période de doublons.

Plus d'une centaine de supporters

Les recrues ont aussi pu prendre la mesure de la cote de popularité de leur nouveau club. Mercredi matin encore, il y avait plus d'une centaine de personnes autour du terrain. Dont Bernard et son fils Rémi, venus de Rodez en vacances dans le coin.

"On a fait une petite randonnée à quelques kilomètres et on est venus voir les joueurs du Stade Toulousain qui sont très disponibles, très agréables à regarder. On n'avait pas trop assisté à des entraînements de rugby jusque là. On est de la région. On vient de Rodez. On est occitans. Donc on est forcément supporters du Stade Toulousain."

Il y a des recrues intéressantes. On espère que cette année il y aura un titre.

"On parle de disponibilité, regardez Melvyn Jaminet. On lui demande une photo. Il vient une heure après la fin de l'entraînement. Il est très sympa. C'est ce qui les rend populaires, leur sympathie et leur disponibilité. Le groupe s'est étoffé. Il y a des recrues qui sont intéressantes, qui ont fait de très bonnes saisons. On espère que cette année, il y aura un titre."

Huit joueurs absents pour le moment

Cyril Baille et Santiago Chocobares sont toujours blessés. Opéré en début de mois, Cyril Baille sera absent deux à trois mois. François Cros, Thibaud Flament, Yannick Youyoute et Pita Akhi sont ménagés pour des petits bobos. Quant à Juan Cruz Mallia et Rynhardt Elstadt, ils disputent actuellement le Rugby Championship, le championnat des nations de l'hémisphère sud, avec leurs sélections.

Reprise de la saison le 4 septembre

Le Stade Toulousain disputera un match amical jeudi prochain à Toulon. Coup d'envoi 19h30. Un match à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie, avant la reprise du Top 14 pour les Rouge et noir le dimanche 4 septembre à Bordeaux. Là aussi, comme les saisons précédentes, tous les matches du Stade Toulousain seront à suivre sur France Bleu Occitanie, tout comme l'ensemble des matches du TFC pour son retour en Ligue 1 cette saison.