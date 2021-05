"A nous d'inscrire notre nom au palmarès" : Antoine Dupont avant la finale de la Champions Cup

A la veille de sa première finale de Champions Cup, Antoine Dupont évoque ce rendez-vous attendu depuis 11 ans à Toulouse et qui pourrait permettre aux Rouge et Noir de décrocher leur cinquième étoile.

Antoine Dupont, qui sera capitaine samedi à Twickenham pour la finale de Champions Cup face à La Rochelle, s'est présenté devant la presse ce vendredi. Le demi de mêlée sera capitaine. "Un jeune capitaine mais il sera bien accompagné. C'est juste logique et dans le cours des choses nous concernant", a d'ailleurs expliqué le manager Ugo Mola.

Dupont : "Voir la coupe trôner là..."

Les Toulousains sont arrivés ce jeudi à Twickenham et ont pu découvrir pour certains sa pelouse mythique : "Cela fait maintenant quelques semaines qu'on la voit arriver cette coupe d'Europe. Mettre un pied dans le stade, voir la coupe trôner là, ça nous met encore plus dedans. Il nous tarde. Dès que je suis arrivé à Toulouse, j'ai vu l'importance qu'avait cette coupe d'Europe. _A nous d'inscrire notre nom au palmarès_", explique Antoine Dupont.

Avant de parler du match : "On connait bien la puissance du pack rochelais, ils ont plus que rivalisé dans l'intensité avec le Leinster en demi-finale. On sait le défi qui nous attend mais on a le potentiel pour répondre. Il va y avoir des étincelles entre les deux paquets d'avants.

