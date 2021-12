A Orléans, la belle initiative du club de rugby pour soutenir les étudiants touchés par la précarité

Le Rugby Club Orléanais reçoit Orsay en Fédérale 2 dimanche 5 décembre 2021 à 15h au stade Marcel Garcin.

Le RCO s'engage

Le club soutient les étudiants en proposant une entrée pour ce matche, offerte à toutes personnes se présentant avec une denrée alimentaire et/ou un produit d'hygiène. La totalité des dons seront redistribués aux étudiants orléanais le samedi suivant par le biais de l'association O'SEM.

L'association créée durant le premier confinement, Orléans Soutient les Etudiants du Monde, sera à l’honneur lors du match de dimanche 5 décembre contre Orsay. Tous les mois, les bénévoles de l'association distribuent des produits alimentaires, d’hygiène et bien d’autres. Ce sont plus de 300 étudiants qui se présentent pour récupérer des denrées. L’OSEM apporte également un soutien moral, financier et administratif aux étudiants dans le besoin.

Les orléanais sont actuellement 5e sur 12 en championnat après huit rencontres. Orléans compte 6 victoire pour deux défaites avec 28 points au compteur. Face à eux, Orsay se classe 2e du championnat avec neuf matchs joués et 30 points. Le RCO est actuellement la meilleure défense de Fédérale 2.