A Pau, le Stade Toulousain à la relance

Toulouse veut stopper cette spirale infernale. Cinq défaites de suite, on ne l'avait jamais vu depuis la dernière saison de Guy Novès sur le banc lors de la saison 2014-2015. Au Hameau, le champion de France et d'Europe en titre veut rebondir malgré l'absence de la plupart des internationaux.

Casser la spirale

Le Stade Toulousain veut à tout prix éviter un sixième revers consécutif, ce qui n'est jamais arrivé au club depuis l'instauration du Top 14 en 2005. "On sait qu'on est dans un grand club. Le Stade Toulousain ne peut pas se permettre de perdre tous les weekends. Il ne faut pas qu'on se désunisse. On a fait de mauvaises prestations, il faut maintenant montrer qu'il y a du mieux et qu'on est capables de gagner des matches", lance Yannick Youyoutte.

Bouilhou : "A force de crier au loup..."

Le Stade Toulousain veut oublier les mésaventures de ces dernières semaines, entre Covid ou absence des internationaux. "On l'a vécu comme une injustice mais je crois que c'était une mauvaise approche. Tous les clubs vivent des périodes compliquées et à force de crier au loup, on s'est peut-être un peu moins concentrés sur nous. Il faut se concentrer sur nous sans forcément se fixer d'immenses objectifs : faire un bon entraînement, une bonne vidéo, une bonne récupération... Brique après brique, la semaine se construit jusqu'au match. Il faut se recentrer sur nous et sur ce qu'on a manqué ces dernières semaines. Il y a eu des manques c'est évident. Tout le monde a conscience de ça, on est tous repartis au travail et on espère à partir de maintenant faire des bons matches", explique Jean Bouilhou l'entraîneur des avants.

Ramos et Aldegheri dans le groupe

Le Stade Toulousain va pouvoir compter sur Thomas Ramos et Dorian Aldegheri, de retour du XV de France. Ils ont été libérés, au contraire de Baille, Marchand, Mauvaka, Flament, Cros, Jelonch, Dupont et Ntamack qui font partie des 21 joueurs protégés et qui ne joueront pas ce weekend.

Pau-Toulouse, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie dès 14h30 ce samedi.