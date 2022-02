À Perpignan, le Stade Toulousain "passe au révélateur Aime-Giral"

Privé de ses internationaux qui entament le Tournoi des 6 Nations dimanche face à l'Italie, le Stade Toulousain se rend à Perpignan ce samedi avec l'intention de remporter sa première victoire de 2022.

Germain titulaire

Le Stade Toulousain reste sur trois défaites de rang en Top 14 et veut donc rebondir ce samedi. Baptiste Germain, de retour de blessure, sera titulaire aux côtés de Tim Nanai-Williams pour former la charnière.

Devant, Richie Arnold et Joe Tekori seront associés en deuxième ligne. En l'absence de Julien Marchand et d'Antoine Dupont, c'est Alban Placines qui sera capitaine.

"Le révélateur Aime-Giral"

La déclaration de Laurent Thuéry, entraîneur de la défense : "Je ne pense pas qu'il y ait de sinistrose. C'est une opportunité de montrer un meilleur visage que le weekend dernier. Il faut saisir les opportunités. C'est un privilège de porter ces couleurs donc il faut tout mettre en œuvre pour donner le meilleur individuellement. On va passer au révélateur d'Aimé-Giral. On va voir ce que l'on est capable de produire dans un contexte hostile et face à une belle équipe."

Perpignan-Toulouse, c'est à vivre ce samedi dès 14h30 sur France Bleu Occitanie.