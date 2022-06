A trois jours de la demi-finale de Top 14, des commerçants toulousains et castrais s'affrontent déjà

Le 23 octobre 2021, l'ambiance était déjà chaude, pour la rencontre entre le CO et le Stade Toulousain. Les Toulousains l'avaient emporté, 41 à 0.

Deux clubs de la région en demi-finale de Top 14 : Castres Olympique - Stade Toulousain ce vendredi 17 juin à 21h05. Si le match se joue à Nice, en terrain neutre, l'ambiance monte déjà d'un cran sur France Bleu Occitanie entre Castrais et Toulousains.

Derby entre commerçants castrais et toulousains

Ce matin, derby entre des commerçants des deux villes. Côté toulousain, c'est Jean-Charles Carrère qui défend ses couleurs. Le patron de la buvette "A m'en donné" en bord de Garonne, derrière le musée des Abattoirs, est aussi un grand fan du Stade Toulousain. "Nous on est là pour montrer ce qu'est le vrai rugby" commence-t-il.

On dit souvent que Castres est une petite ville mais vous savez, on a un grand coeur, on a le rugby dans le sang

Face à lui, un inconditionnel du Castres Olympique : Nabil Haddouche. Il dirige "Le Venise", un restaurant italien à deux pas de l'Agoût. Il a déjà prévenu ses salariés hier : plus qu'un seul sujet de discussion jusqu'à vendredi et c'est bien sûr, cette demi-finale entre deux clubs voisins. "Comme je dis souvent dès qu'il y a un match à Castres, c'est comme une messe, c'est historique".

Ecoutez ce derby entre deux commerçants - un toulousain et un castrais sur France Bleu Occitanie Copier

Le derby commence sur le sujet de la décoration. Au "Venise", Nabil Haddouche a une longueur d'avance : puisqu'il a commencé la déco et qu'il installera un écran géant vendredi soir. "Tout est mis en place depuis une semaine, les drapeaux sont déjà accrochés".

Riposte immédiate du Toulousain, Jean-Claude Carrère : "nous on a pas besoin de refaire la déco, elle est affichée en permanence vu que le rugby c'est Toulouse ! C'est plus qu'une religion, c'est l'emblème de la ville".

Quant à savoir qui a le meilleur public, les deux commerçants s'enflamment : "nous, on est une famille. On le vit tous les jours au quotidien" lance par exemple le patron du "A m'en donné".

Parlons un peu rugby maintenant. Cinq Brennus pour le CO, vingt et un pour le Stade Toulousain mais qu'importe pour le commerçant castrais : les Toulousains ne doivent pas remporter le point de l'expérience. "On est plus frais que les Toulousains on a eu une semaine de repos par rapport à eux. On a des petits joueurs mais des joueurs de talent", s'emballe Nabil Haddouche, le patron castrais du "Venise".

"Mais ils sont pénibles ces Castrais : nous on a des maestro !" répond le Toulousain Jean-Claude Carrère. Il faut bien rappeler que les deux clubs s'étaient déjà affrontés en demie de Top14 il y a exactement dix ans, en 2012. Et c'était le Stade Toulousain en était sorti vainqueur, avant de soulever le Brennus dans la foulée.

Nabil Haddouche veut rappeler : "pénibles peut-être mais on a fini premiers du classement". "Un beau trophée d'étagère", rétorque le commerçant toulousain,"mais arriver avant les autres ne veut pas dire qu'ils vont vraiment gagner le trophée. Il restera à Toulouse" veut croire Jean-Claude Carrère.

Castres - Stade Toulousain : le match de l'accession en finale du Top 14 à suivre vendredi dès 20H35 sur France Bleu Occitanie.