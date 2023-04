À quelques mois de la Coupe du monde, des stars du rugby vont à la rencontre des Rouennais

Pour sa 10e édition, le Top 14 Extra tour s'invite en Seine-Maritime le temps d'un week-end. L'événement organisé par la Ligue nationale de rugby a choisi Rouen comme première ville pour installer son village Top 14. Depuis samedi matin et jusqu'à dimanche soir, l'esplanade du Kindarena accueille un petit terrain de rugby et plusieurs stands proposant des animations et jeux autour du rugby : tirs de précision, quizz, photos...

ⓘ Publicité

"La Normandie est aussi une terre de rugby"

"Le rugby, ce n'est pas que le Sud-Ouest, on essaie de se développer dans toute la France", insiste Thomas Otton, de la Ligue. "La Normandie est aussi une terre de rugby." En témoigne notamment le RNR, le Rouen Normandie Rugby, qui évolue en ProD2, la deuxième division.

C'est sans rappeler que le rugby est arrivé en France par le Havre. "Quand je faisais mon service militaire, on se foutait de moi parce qu'on me disait qu'il n'y avait pas de rugby en Normandie", se souvient David Careme, ancien joueur de rugby dans l'Eure. "Je leur répondais qu'historiquement, le premier club de France, c'est le Havre."

Des ambassadeurs de marque

Qui de mieux que des grands noms du rugby pour partager leur passion ? Fanny Horta, ex-capitaine des Bleues en rugby à 7, Serge Betsen, ancien troisième ligne du XV de France (63 sélections) et désormais entraineur de la défense au RNR. Ils sont présents ce week-end, aux côtés de Jérémy Clamy-Edroux, pilier du RNR.

Fanny Horta et Serge Betsen, deux anciens internationaux du rugby français, posent aux côtés du bouclier de Brennus, trophée du Top 14. © Radio France - Cécile Da Costa

Jérémy Clamy-Edroux, pilier du Rouen Normandie Rugby, fait partie des ambassadeurs du Top 14 Extra Tour à Rouen. © Radio France - Cécile Da Costa

Le village du Top 14 plie bagage ce dimanche à 19 heures. Trois autres dates sont prévues ailleurs en France pour cette 10e édition : Vannes, puis Aix-en-Provence et San Sebastian. Le village est gratuit et ouvert à tous et toutes.