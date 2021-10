A quoi ressemblera le Stade Toulousain sans ses internationaux ?

Le Stade Toulousain, leader du Top 14 avec sept victoires lors des huit premières journées de championnat, va devoir faire sans ses internationaux partis à Marcoussis ce dimanche. On entame donc une période de doublons (déplacement au Racing 92 et réception de Perpignan) qu'il faudra réussir à négocier. Malgré les absences, la profondeur d'effectif doit permettre d'aligner une équipe qui a de l'allure.

Talonneur, poste le plus en difficulté

Pour remplacer Antoine Dupont à la mêlée, Baptiste Germain et Alexi Balès vont se partager le poste. A l'ouverture et au centre, les polyvalents Zack Holmes et Tim Nanai-Williams devraient eux voir leur temps de jeu gonfler un peu plus. Les tauliers Maxime Médard et Pita Ahki seront là pour encadrer tout ce monde, eux qui ont été protégés lors du derby face à Castres en sortant assez tôt dans la rencontre.

Chez les avants, les absences en troisième ligne d'Anthony Jelonch et François Cros permettront à Alban Placines et Antoine Miquel d'être plus exposés. Enfin en première ligne, c'est au poste de talonneur que le staff devra se creuser la tête puisque Mauvaka et Marchand ne seront pas là. Guillaume Cramont et des Espoirs pourraient être appelés même si Rodrigue Neti peut aussi jouer à ce poste.

Certains jeunes de la formation toulousaine pourraient en profiter également comme Joshua Brennan et Théo Ntamack.

Poitrenaud : "On aura une équipe compétitive"

Le staff toulousain a fait jouer 33 joueurs depuis le début de la saison. Les internationaux ont beaucoup joué (Ntamack et Ramos étant les joueurs les plus utilisés) mais il fallait garder en alerte tout le monde : "On a toujours fait confiance à l'ensemble du groupe. On a fait tourner depuis le début de saison, tous les joueurs valides ont été concernés par les matches. L'effectif prend un coup mais on aura une équipe compétitive durant les doublons", assure Clément Poitrenaud l'entraîneur des arrières toulousains.

Le Stade Toulousain perd aussi durant cette période internationale Juan Cruz Mallia, sélectionné avec les Pumas, et Rory Arnold qui jouera avec l'Australie.

Quelle équipe le staff peut-il aligner ?

Un XV de départ possible sans les internationaux : Neti - Cramont - Faumuina - Ri. Arnold - Youyoutte - Placines - Miquel - Tolofua - Balès ou Germain - Holmes - Tauzin - Ahki - Nanai-Williams - Bonneval - Medard.

Fabien Galthié libèrera 14 des 42 joueurs présents à Marcoussis le mercredi avant chaque journée de Top 14. Toulouse pourrait donc récupérer quelques-uns de ses 10 appelés.