À quoi va ressembler l'organisation de la Coupe du Monde 2023 à Bordeaux

Suite à une conférence de presse, les enjeux de l'accueil de la Coupe du monde de rugby 2023 en France et plus particulièrement à Bordeaux ont été dévoilés ce vendredi. Nombre de matchs, rugby-village, offre de transports en commun... France Bleu décrypte tout cela pour vous.

"Événement nouvelle génération", "événement responsable et exemplaire", les responsables politiques en Gironde ont employé plusieurs termes pour évoquer la Coupe du monde de Rugby 2023 qui aura lieu en France et donc à Bordeaux. Le point a été fait lors d'une conférence de presse entre Alain Anziani, président de Bordeaux Métropole, Pierre Hurmic, maire de Bordeaux et Claude Atcher, directeur général du Groupement d'intérêt public (GIP) pour cet événement. Ce dernier était là pour "justifier cet événement où l'on attend 600 000 visiteurs étrangers et ses impacts économiques, touristiques, sociaux, et écologiques".

4 ou 5 matchs à Bordeaux

Ce dont on peut être sûr, c'est qu'au moins quatre matchs de la coupe du monde de Rugby seront organisés sur la pelouse du Matmut Atlantique. "Pour savoir s'il y aura cinq matchs, ça va dépendre du tirage au sort et les différents matchs prévus dans les poules. On le saura dans quelques mois" explique Alain Anziani, président de Bordeaux Métropole. Il pourrait même y avoir un quart de finale dans le Matmut Atlantique. Le tirage au sort des poules est attendu ce lundi à 12h30 et la billetterie ouvrira au mois de mars "avec 200 000 billets disponibles", annonce Claude Atcher, le directeur général du GIP. Il en a profité pour annoncer que le Matmut Atlantique accueillera un match préparatoir du XV de France, à l'automne 2022.

350 jeunes recrutés dans la région Nouvelle-Aquitaine

Un appel d'offre sera lancé à la fin du mois de décembre pour recruter puis former ces 350 jeunes - dans le respect de la parité avec 10% de personnes handicapées - dans la région. "Nous avons pris l'engagement qu'ils ne soient pas formés à plus de 50km de chez eux et on va leur financer une partie de leur permis de conduire" précise Claude Atcher.

"Événement responsable et exemplaire"

Avec un maire écologiste à sa tête, Bordeaux ne pouvait pas proposer autre chose qu'un événement responsable vis-à-vis de l'environnement. "On va au-delà de l'événement car on intègre les répercussions écologiques et sociales. Cet événement sera sous le label ISO 20121" indique-t-il. Une Coupe du monde de rugby marquée du sceau - léger - de l'environnement puisque cette norme internationale engage les événements à "préférer l’eau du robinet à l’eau en bouteille en plastique ou encourager l’utilisation des transports publics", est-il indiqué sur le site de cette norme.

"Ce qui nous est proposé est innovant et intéressant notamment dans le cadre du Programme Héritage", relève Pierre Hurmic. Dans ce programme, France 2023 s'engage à prendre en charge les coûts de mise à disposition du stade et reverser 15% des bénéfices pour les sites-hôtes comme c'est le cas de Bordeaux.

Le président de la métropole de Bordeaux, Alain Anziani, a tenu à rassurer quant à une éventuelle "congestion avec un envahissement des voitures. On va augmenter les transports en commun en fonction des estimations de supporters qui peuvent venir. Cela va de 400 000 à 600 000".

Pas de "fan-zone" mais des "rugby-villages"

Ça n'a pas manqué, Pierre Hurmic, comme à son habitude, n'a pas mâché ses mots concernant la mise en place de zones réservées aux supporters. "Il y aura des lieux dédiés à l'accueil des supporters. Je souhaite que nous ne les appelions pas 'fan-zone' car le fanatisme sportif est responsable d'un certain nombre de débordements ", a lancé le maire de Bordeaux. Une vision partagée par Claude Atcher et Alain Anziani qui apprécie particulièrement le concept de rugby-village avec "un esprit de convivialité et de tranquillité. Il y aura des explosions de joie et de bonheur mais il ne faut pas qu'il y ait des phénomènes de sectarisme, de violence ou d'agressivité."