A quoi va ressembler le film sur le Stade Toulousain qui sort bientôt au cinéma ?

Un film sur le Stade Toulousain. Voilà qui devrait ravir les supporters des Rouge et Noir. Le club donne rendez-vous en salle en avril 2022 et s'il reste mystérieux quant au contenu du film, on peut déjà imaginer à quoi il ressemblera.

Les coulisses de la saison 2020-2021

Depuis le début de la saison 2020-2021, un caméraman a suivi l'effectif professionnel partout. Les vestiaires, les conférences de presse, les déplacements, l'ambiance avant ou après les matches, etc. Ce film va donc retracer de l'intérieur la saison 2020-2021 du Stade Toulousain ponctuée d'un doublé historique Champions Cup-Top 14. De Twickenham au Stade de France, ce rendez-vous ciné d'avril 2022 devrait rappeler de bons souvenirs aux supporters, pour beaucoup privés de stade à cause de la pandémie.

C'est la société de production Black Dynamite qui a géré ce film, du tournage au montage. On lui doit notamment les documentaires suivants : "Le K Benzema", "Anelka l'incompris" ou encore "Tony Parker the final shot". On ne savait pas si ce film allait être diffusé sur une plateforme, ce sera donc dans un premier temps au cinéma.

Une idée venue du club

Le Stade Toulousain va devenir le premier club de rugby professionnel à faire l'objet d'une telle production. Le sport professionnel fait de plus en l'objet de documentaires "inside". Le club de football de Sunderland ou la Formule 1 ont par exemple connu un fort succès sur la plateforme Netflix.

Le club de la ville, le plus titré de France et d'Europe, est aussi le club français le plus suivi sur les réseaux sociaux. Près de 850.000 fans si l'on cumule les communautés Facebook et Twitter. C'est loin devant le RC Toulon et ses 600.000 suiveurs.