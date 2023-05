À RÉÉCOUTER – Revivez les essais de la victoire de la Section Paloise contre Montpellier

La Section Paloise s'est offert son maintien en Top 14 en dominant, facilement, le Montpellier Hérault Rugby ce dimanche soir au Hameau. Victoire 35 à 10, avec le bonus offensif, grâce à cinq essais inscrits par Émilien Gailleton (9e), Daniel Ikpefan (13e), Reece Hewat (22e), Thibault Daubagna (40e+4) et Santiago Grondona (54e). Un match et une soirée folle que vous avez pu vivre avec France Bleu Béarn Bigorre, installé au stade du Hameau entre 20 heures et minuit dans cette belle soirée de maintien. Et pour encore en profiter, vous pouvez réécouter tous les essais palois avec les commentaires de Damien Gozioso et Jean-Marc Souverbie.

ⓘ Publicité