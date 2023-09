À RÉÉCOUTER – Revivez les quatre essais de la Section Paloise lors de la victoire bonifiée contre Lyon

La Section Paloise a soigné sa sortie avant la trêve Coupe du monde, elle a donné envie à ses supporters de revenir la voir, dans deux mois au Hameau. Face à Lyon les Béarnais se sont imposés 40 à 10 avec notamment un cinglant 30-0 passé au LOU en deuxième période. Les Vert et Blanc ont inscrit quatre essais par Jack Maddocks – un doublé –, Théo Attissogbe et Clément Laporte. Quatre réalisations, dont deux dans les cinq dernières minutes, que France Bleu Béarn Bigorre vous propose de revivre, en réécoutant les commentaires de Damien Gozioso et Jean-Marc Souverbie.

