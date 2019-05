A Sainte-Féréole on est tous derrière le CAB pour la finale de Pro D2 face à Bayonne

Marc Delpy, à gauche, Jacky Vieillefond et son épouse misent sur une victoire du CAB dimanche

Brive-la-Gaillarde, France

Sainte-Féréole est à une dizaine de kilomètres de Brive. Il y a un peu moins de 2000 habitants. Depuis 30 ans Force Honneur Tradition, une association créée par une bande de copains, anime la vie de la commune et encourage les relations entre les Flégeolois. Mais l'ADN de l'association est bien marquée par le rugby reconnaît Marc Delpy son vice-président. "Quand on fait des veillées, c'est le rugby qui est mis en avant; parfois il y a même des joueurs du CAB qui viennent à ces veillées". Il faut dire que plusieurs joueurs du CAB ont résidé dans la commune, et certains encore.

Un bus très vite rempli

Depuis 2009 F.H.T. propose régulièrement des voyages organisés en bus aux supporters du CAB, très nombreux dans la commune. Évidemment le déplacement à Pau pour la finale de dimanche face à Bayonne s'imposait. L'association l'avait d'ailleurs calé avant même d'être sûre que les rugbymans brivistes étaient qualifiés pour cette finale. "Le bus s'est très vite rempli" précise Marc Delpy. De fait il emportera dimanche 44 Flégeolois.

Les Flégeolois sont confiants" Jacky Vieillefond

A bord "il y aura de l'ambiance" promet Jacky Vieillefond de l'association. "Tout au long du voyage je pense qu'on va rencontrer d'autres bus de supporters du CAB et je pense qu'on partagera aussi des moments avec eux". Dans le stade les Flégeolois seront bien visibles. Ils resteront en groupe et arboreront tous la veste officielle de l'association. Au retour l'ambiance sera encore au rendez-vous. Si bien sûr les supporters peuvent fêter la victoire et la remontée en Top 14. "Les Flégeolois sont confiants" assure Jacky Vieillefond.