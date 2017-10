A Sale, Toulouse maintient sa dynamique mais repart avec des regrets

Une histoire de verre à moitié plein ou à moitié vide. Le Stade Toulousain est allé faire match nul, 20 à 20, à Sale pour sa première rencontre de Challenge Européen ce vendredi. Toulouse ramène 2 points de son déplacement mais aurait pu faire mieux. Yoann Huget s'est blessé.

20 partout, deux essais marqués par Kunatani (14’) et Sébastien Bézy (33’), quelques regrets et la crainte d’une blessure pour un cadre. "Au vu du match on est un peu frustré", souffle le troisième ligne François Cros, en regagnant les vestiaires. "On aurait pu franchement aller chercher mieux". Comment ? En évitant les boulettes par exemple. Comme sur le deuxième essai des Sharks. Jean Marc Doussain est en position de demi de mêlée, il veut dégager son camp alors que les Toulousains sont acculés à 5 mètres de leur ligne et un adversaire le contre. Un essai bête qui coûte cher.

En recherche de précision

Si Toulouse avait plus maîtrisé son sujet, sans doute que les essais bêtes auraient pu ne pas compter au coup de sifflet final. Car les rouge et noir n’ont pas perdu sur un mauvais coup de pied de Jean Marc Doussain, du moins pas que.

Si Toulouse ne s’est pas toujours trouvé sur le terrain, multipliant les petites erreurs techniques, c’est que l’effectif avait été largement remanié. La phase de poule de cette petite coupe d’Europe est appelée à être une rampe de lancement pour joueurs en manque de temps de jeu et jeunes qui poussent. "Après forcément les automatismes sont un peu moins marqués que pour une équipe habitué à jouer ensemble ", analyse François Cros, qui salue cependant l’état d’esprit du groupe. Surtout que le Stade Toulousain reste ainsi sur sa bonne dynamique depuis le début de la saison. Ne jamais revenir bredouille de déplacement. Et surtout être invaincu depuis désormais 5 rencontres. Série en cours et à continuer contre Cardiff vendredi prochain.

Yoann Huget blessé

"Il a entendu craquer", explique, pessimiste, William Servat, la mine grave en montant dans l’avion du retour. Yoann Huget est sorti dès la première période, se plaignant d’une vive douleur musculaire. Compte tenu des symptômes, il pourrait s’agir d’une déchirure. Les examens confirmeront son indisponibilité. Dur pour le Stade Toulousain et peut-être pour l’équipe de France, puisque les tests-matchs de novembre commencent dans moins d’un mois.