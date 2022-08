À un an de la Coupe du monde, le train du rugby s'arrête à Nantes

A un an de la Coupe du monde de rugby, un train sillonne la France pour faire découvrir ce sport aux Français. Après Brest, Vannes et Tours, il fait étape à Nantes jusqu'à ce lundi soir. L'occasion de célébrer le ballon ovale dans une exposition gratuite et interactive sur rails.

La réalité virtuelle transporte les visiteurs sur le terrain

Quand ils montent à bord, les visiteurs ont déjà la sensation d'être au milieu du terrain grâce à un casque de réalité virtuelle. "On voit les joueurs, on chante la Marseillaise, on nous demande de mettre les drapeaux, confie Alexandra. C'est vraiment sympa à faire !"

Grâce à des casques de réalité virtuelle, les visiteurs sont plongés dans l'ambiance du stade de France © Radio France - Léonie Cornet

Cette stadière, bénévole à la Beaujoire, est passionnée de sport. Et dans le train du rugby, elle s'essaye à la mêlée. "Allez, on pousse fort, et on prend appui sur ses jambes", l'encourage la jeune fille responsable de l'atelier.

Un sport qui fêtera ses 200 ans en 2023

Après la pratique, place à la théorie. Ici, George et Blanche apprennent beaucoup de choses sur ce sport d'équipe qui aura 200 ans en 2023. "Jusqu'à présent, je ne savais pas qu'il y avait une équipe de rugby à Nantes", confie Georges. Blanche, 23 ans et originaire d'Ancenis, avoue vraiment apprécier les valeurs du rugby : "On sent une unité et une cohésion, les matches du Tournoi des Six Nations de l'année dernière étaient assez incroyables à suivre."

L'exposition rappelle les règles du rugby et présente l'histoire du sport, de 1823 à nos jours © Radio France - Léonie Cornet

Le train du rugby expose aussi les maillots des 12 équipes qualifiées pour la Coupe du monde, et retrace l'histoire de l'événement, de la première Coupe du monde en 1987 jusqu'à nos jours. L'exposition revient aussi sur les origines du rugby et dresse le portrait de son inventeur, William Webb Ellis, qui a élaboré les règles du jeu en 1823.

Le trophée exposé dans le train

Et le clou du spectacle mesure 38 centimètres pour 4.5 kilos. Le trophée de la Coupe du monde, aussi appelé coupe Webb Ellis, trône sur son piédestal et est étroitement surveillé nuit et jour. Une coupe mythique qui ravive de bons souvenirs à Isabelle et ses parents. "Le rugby fait vraiment partie de ma jeunesse, confie-t-elle. J'ai des souvenirs de mes parents et moi en train de regarder les matches à la télévision et de ma mère crier à chaque essai de l'Équipe de France."

Isabelle et ses parents admirent la Coupe du monde qui trône sur une malette Louis Vuitton à la fin de l'exposition © Radio France - Léonie Cornet

Dans le train, nombreux sont ceux à avoir déjà pris leurs places pour supporter les joueurs dans les gradins à partir de septembre 2023, comme Bryan, qui joue en club à Chollet : "Je serai au stade de France et à la Beaujoire, j'ai vraiment hâte !"

Nantes ville hôte de la Coupe du monde

Après Nantes, le train de la Coupe du monde de rugby s'arrêtera à La Rochelle les 9 et 10 août, puis à Angoulême, Bordeaux et Dax. Au total, 51 villes de France accueillent dans leurs gares le train de la Coupe du monde.

En 2023, Nantes accueillera quatre matches de poule de la Coupe du monde au stade de la Beaujoire, à commencer par Irlande-Tonga, le 16 septembre, puis Argentine-Chili, le 30 septembre, Pays-de-Galles-Géorgie, le 7 octobre, et enfin Japon-Argentine, le 8 octobre.