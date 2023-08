À un mois de la Coupe du monde de rugby, comment Bourgoin-Jallieu prépare l'arrivée du XV d'Italie

Pelouse bichonnée, salle de musculation renforcée... Bourgoin-Jallieu termine la préparation de sa Coupe du monde. Celle qui verra arriver le XV d'Italie au mythique Stade Pierre-Rajon le 3 septembre prochain (jusqu'au 8 octobre). Les rugbymen de la Squadra Azzurra partageront une partie des installations avec ceux du CSBJ, habituellement maîtres des lieux. D'ici là, nous avons pu faire le tour du futur camp de base des Italiens, à un mois du coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby 2023.

Une pelouse scrutée au millimètre

Il flotte dans l'air une douce odeur d'herbe fraîchement tondue lorsque l'on arrive aux alentours de la pelouse du stade Pierre-Rajon. Aurélien Leprêtre, adjoint aux sports de la ville de Bourgoin, la caresse de la main : "Regardez comme elle est belle ! s'extasie l'élu ; il n'y a pas une trace de mauvaises herbes".

Il faut dire que depuis un mois, le billard qui fait office de pelouse est ausculté de très prés par une entreprise voironnaise, "Real Sport Ingénierie", en charge de tous les terrains d'entraînement de la Coupe du monde et mandatée par le Comité d'organisation. L'homme à la tête de ce suivi est Olivier Betemps. Accroupi dans l'herbe, il enfonce des sondes dans le sol, fait rebondir des ballons dessus... Au total, il effectue 71 mesures, en extirpe des données, et les envoie aux équipes de la compétition. "Cela va de la couverture végétale, à la hauteur de tonte en passant par le rebond", détaille-t-il. A ce niveau de compétition, beaucoup d'éléments sont à prendre en compte pour la sécurité des joueurs et afin d'éviter les blessures".

Olivier Betemps, l'homme qui murmure à l'oreille des brins d'herbe, prend grand soin à la pelouse de Pierre-Rajon. © Radio France - Romain Bitot

Conclusion pour la pelouse stade Pierre-Rajon ? "Elle est bien, analyse Olivier. Maintenant l'enjeu, ça va être de la préserver jusqu'à l'arrivée de l'Italie. On est dans un rôle de finition désormais, c'est-à-dire dans du détail, comme l'aspect visuel par exemple". Autre finition à apporter à Pierre-Ranjon : recouvrir de blanc ou du logo de la Coupe du monde les couleurs du club (bleu ciel et grenats) qui ornent les travées. Aucune publicité ou sponsor ne doit apparaître. Le logo du CSBJ, considéré comme une marque, est aussi condamné à être masqué pendant un mois.

La pelouse du stade sera utilisée quotidiennement par l'équipe d'Italie. Problème : c'est le terrain de jeu du CSBJ qui reprend la compétition en Nationale (troisième division) contre Albi le 26 août, à domicile. Ce sera le seul match joué à la maison pour les hommes de Pascal Papé, avant un enchaînement de quatre rencontres à l'extérieur.

Une salle de musculation renforcée

Au moment d'entrer dans la salle de musculation du CSBJ, une enceinte crache du rap français. "Je pense que les Italiens viendront avec leur propre musique !", s'esclaffe Aurélien Leprêtre. Mais visiblement pas avec leur propre équipement. "On a renforcé le matériel avec notamment une presse à cuisse", nous explique l'adjoint aux sports. "L'idée, c'est que l'équipe d'Italie se sente comme chez elle". Au total, les nouveaux équipements ont coûté environ 15.000 euros d'après la municipalité et l'acheminement jusqu'à Bourgoin a été géré par la Comité d'organisation.

La salle de musculation du CSBJ, nouvellement équipée pour répondre au cahier des charges de la Coupe du monde. © Radio France - Romain Bitot

La presse à cuisse qui servira aux Italiens pendant leurs séances de musculation. © Radio France - Romain Bitot

Le staff du CSBJ doit maintenant installer l'équipement, mais l'essentiel est là. À noter : les rugbymen du CSBJ pourront continuer de profiter des installations pendant la présence des Italiens et tout le matériel leur reviendra ensuite. "Avec ces nouveaux équipements, on bâtit aussi l'avenir du CSBJ qui veut remonter en ProD2 la saison prochaine", ajoute Aurélien Leprêtre.

Une piscine mis à disposition du XV d'Italie

En plus d'un court de tennis, d'une piste d'athlétisme ou encore d'un gymnase, les joueurs de la Squadra Azzurra pourront aussi profiter de la piscine Pierre-Rajon, collée au stade éponyme. "On se doute bien qu'avec le court de tennis, ils ne vont pas vraiment en profiter. Mais bon, ils sont là !", plaisante l'adjoint aux sports de Bourgoin. D'autant plus que l'hôtel où descendra l'équipe d'Italie dispose déjà d'un Spa et d'une piscine extérieure.