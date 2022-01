"On a voulu tout donner": le Rouen Normandie Rugby s'incline dans un match hommage à Jordan Michallet

Ils n'ont pas eu les armes. Les joueurs du Rouen Normandie Rugby (RNR) se sont logiquement inclinés 3 à 24, ce vendredi soir, face à Carcassonne pour la 18ème journée du championnat de Pro D2. Mais au stade Diochon, la rencontre se voulait forcément très spéciale, quelques jours seulement après le décès de l'emblématique ouvreur Rouennais Jordan Michallet. Dans les tribunes pleines, les supporteurs ont voulu rendre hommage à leur "général", le surnom donné à Jordan Michallet. La rencontre a notamment débuté par une minute d'applaudissements. Des pancartes et des bouquets de fleurs ont aussi été déposés par les supporteurs.

Des pancartes et des fleurs ont été déposées par les supporteurs. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"Je voulais absolument venir"

"J'avais pas du tout prévu de venir mais finalement j'ai changé mes plans au dernier moment, raconte Maxime, venu avec quelques amis pour assister au match. Je voulais absolument venir. C'est un match différent des autres et c'est vraiment bien que tout le monde soit là et que le stade soit plein."

"On est bouleversé par ce qui est arrivé, raconte de son côté Jean-Marc, grand supporteur du RNR qui a fait le voyage depuis Paris. Malgré la défaite de leur équipe, beaucoup de supporteurs ont quand même voulu rester jusqu'au bout de la rencontre.

"D'habitude tout le monde s'en va. Là, on est tous restés jusqu'à ce que les joueurs rentrent, décrit Nelson, fan de rugby depuis tout petit. On pensera toujours à Jordan. Aujourd'hui, on a tenté de faire du mieux qu'on pouvait et on espère qu'il l'a vu."

Beaucoup de supporteurs ont souhaité rendre hommage à Jordan Michallet. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"Le groupe se relève doucement"

Du côté des joueurs, malgré la défaite, l'envie de bien faire était elle aussi bel et bien présente.

"Forcément, on a voulu tout donner, encore plus que d'habitude, raconte le talonneur rouennais Jean-Etienne Lesueur, juste après la rencontre. On l'a fait dans le combat, dans l'intensité qu'on a mis, je pense que personne ne s'est échappé, on peut avoir la tête haute."

Et il remercie aussi les supporteurs : "Le soutien du public c'est un grand plaisir. Ils ont toujours été là même quand le match était fait et qu'il n'y avait plus rien à jouer, ils nous ont pas lâché jusqu'à la fin. Une fois le coup de sifflet final, ça a été très poignant. Le groupe se relève doucement. Il y a des joueurs qui sont plus affectés que d'autres. C'est aux joueurs le moins affectés de venir épauler ceux qui sont très endeuillés. Mais de toute manière faut qu'on se relève par ce que la Pro D2 et les autres équipes ne vont pas nous attendre. C'est à nous d'aller chercher le maintien. "

Et pour y parvenir, il faudra mettre fin à une série de sept défaites consécutives, peut-être dès la semaine prochaine face à Grenoble, le 29 janvier.