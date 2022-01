Aaron Grandidier, l'ailier des espoirs brivistes, brille avec l'équipe de France de rugby à VII

Deux essais dont une titularisation. A Malaga, en Espagne, Aaron Grandidier-Nkanang a fait preuve d'un grand dynamisme. Aux côtés d'autres futurs grands comme le Toulousain Nelson Epée, l'ailier-arrière briviste a su se montrer. Le résultat d'un long travail qu'il a entamé lors de sa venue à Brive il y a trois ans.

En novembre 2020, le jeune mais élancé briviste participait à son premier stage avec l'équipe de France à VII. "J'aime beaucoup le 7" nous confiait-il alors, _"car il y a de la vitesse de jeu, plus d'espace_. J'aime beaucoup parce que c'est intense, les passes sont plus longues, avec plus de vitesse. Du coup, ça nous met beaucoup plus sous stress." Pourtant, ces sélections n'étaient pas acquises. Aaron Grandidier-Nkanang est né à Londres. Il joue pourtant pour la France. "Mes parents n'étaient pas mariés" raconte-t-il, "du coup, j'ai dû prendre automatiquement la nationalité de naissance de ma mère, la France. J'ai vécu en Angleterre toute mon enfance, jusqu'à mon arrivée à Brive" en 2019.

Un profil atypique dans le rugby moderne

Autre particularité : Aaron Grandidier a grandi dans un milieu très éloigné du rugby. Sa mère est sculptrice. Et comme il le dit sobrement, "je ne savais pas ce qu'était le rugby avant l'âge de 11 ans". A cet âge, il joue plutôt au basket, mais son collège propose uniquement du rugby. Alors il s'y met. Il développe son style de jeu assez rapide. Et puis, il atterrit à Brive où désormais, il n'a qu'un seul rêve. "Je veux jouer sur ce terrain Amédée Domenech. C'est quelque chose qui me qui me motive énormément. Et du coup, j'attends mon opportunité. J'espère que je serais prêt quand et si elle arrive."

Le londonien a entamé aussi des études de graphisme à distance. Il mixe parfois, a investi Instagrame sous le pseudo @Aztek. "C'est une passion mais c'est le rugby d'abord" recadre-t-il. "J'utilise la musique comme une sorte de décompression, je ne le fais pas de manière très sérieuse". Néanmoins, avec près de 6 500 abonnés, Aaron Grandidier propose de belles décompressions à ses followers.

Aaron Grandidier-Nkanang doit désormais prouver qu'il a l'étoffe d'un bon joueur de XV. "Ca me sert beaucoup, le 7" confiait-t-il, "c'est une bonne manière de doper nos compétences pour le XV". Signé pour trois ans en 2019, le jeune franco-britannique est en fin de contrat.