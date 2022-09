Aaron Grandidier, l'arrière du CA Brive, participe ce week-end à la Coupe du monde de Rugby à VII

Depuis 2019, Aaron Grandidier fait partie de cette équipe de France à VII, que ce soit en Développement ou dans l'équipe "premium", lors notamment de tournois HBSC World Sevens. De cette longue période, il garde le souvenir du podium à Toulouse mais aussi du dernier tournoi qui s'est déroulé à Los Angeles. "C'était pas la première fois que j'allais dans cette ville, mais c'était mon premier tournoi. L'expérience était top, explique le jeune joueur de 22 ans, même si on a manqué de deux points les quarts de finale".

Dans le groupe, il s'est fait une place désormais, au point de connaître certains gars depuis assez longtemps. "On passe beaucoup de temps ensemble, les voyages, les repas, les entraînements. On est 13-14 à partir, et donc on se connaît de manière un peu plus personnelle. On forme des connexions beaucoup plus fortes, intimes." Ce qui favorise évidemment la progression dans le rugby. "On joue beaucoup dans le collectif, que ce soit dans nos essais ou en défense. La vie en dehors du terrain nous permet d'être comme ça sur le terrain".

Une fierté de porter le maillot bleu

Déjà auteur de 13 ou 14 essais, Aaron Grandidier reste humble. Il a néanmoins beaucoup progressé depuis 2019. "Oui, j'ai progressé dans les bases du rugby, répond-t-il, mais il ajoute, "je pense que j'ai grandi aussi. Comprendre à gérer le décalage horaire, parfois les troubles d'humeurs parce qu'on est fatigué...gérer ses émotions....ça m'a permis de grandir, conclut-il. Quant à la fierté de porter le maillot bleu, le jeune joueur né à Londres y pense "toujours". "C'est une vraie fierté de le porter pour mon club à Brive mais aussi pour ma famille. Je ne le prends pas à la légère."

Aaron Grandidier n'a pas encore eu le temps de jeu escompté pour montrer ses talents avec Brive, à part un match de Challenge Cup en décembre 2020. Il a déjà signé son contrat pro et est lié jusqu'en 2024 avec le club corrézien. Et il l'assure, on le verra à Brive avant la fin de la saison.