Accident grave de rugby en Bigorre : l'UNSS annonce la reprise totale de la pratique scolaire

L'Union nationale du sport scolaire annonce que le rugby scolaire peut reprendre dans son ensemble. Les rugby à V sans contact et à XIII avaient repris au début du mois, mais les rugby à VII et à XV restaient considérés comme des pratiques plus risquées. Ça avait été stoppé à la veille des vacances de Noël après l'accident grave survenu en Bigorre , le 14 décembre.

1700 joueuses et joueurs de rugby scolaire dans les Pyrénées-Atlantiques

Mathias, 17 ans, est devenu tétraplégique après un plaquage lors d'un match scolaire. Il fait partie du club de Bagnères-de-Bigorre. Dans les Pyrénées-Atlantiques, le président de l'UNSS, Franck Dutour est satisfait de cette reprise totale de la pratique du rugby scolaire : "La reprise va être particulière parce que tout le monde a été très touché par cet accident."

"Au niveau scolaire, on a des règlements très adaptés, ajoute Franck Dutour. On va faire en sorte que les choses se passent au mieux, on a demandé une reprise en douceur. On sait que les compétitions scolaires des lycées et des collèges vont reprendre dans les prochaines semaines. On attendait cette reprise parce que sur le territoire, le rugby est quand même une activité phare avec un ancrage culturel et sportif très fort."