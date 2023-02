Acebes, de la Fuente et Tetrashvili prolongent avec l'USAP

Mathieu Acebes face aux toulousains Sofiane Guitoune (de dos) et Maxime Médard

Toujours à la lutte pour le maintien en Top 14, l'USAP continue de préparer, malgré l'incertitude sportive, la saison prochaine. Le club Sang et Or annonce ce vendredi les prolongations de contrats de trois nouveaux joueurs, et pas des moindres.

À 35 ans, le capitaine Mathieu Acebes rempile pour une saison supplémentaire. Arrivé en 2016 à Perpignan, le basque totalise 305 sous les couleurs catalanes. Actuellement suspendu, il ne pourra reprendre la compétition qu'à partir d'avril prochain.

Le trois-quarts centre international argentin Jeronimo de la Fuente a lui aussi prolongé d'une saison, jusqu'en 2024, son contrat à Perpignan. Le joueur de 31 ans est également l'un des cadres de l'USAP, avec laquelle il a disputé dix rencontres jusqu'ici cette saison.

Un an supplémentaire aussi pour le pilier gauche géorgien Giorgi Tetrashvili, âgé de 29 ans.

L'USAP a déjà officialisé jeudi les prolongations de son demi de mêlée Sadek Deghmache (27 ans), pour deux saisons supplémentaires, plus une en option, et de son arrière ou ailier Lucas Dubois (24 ans), pour deux ans.