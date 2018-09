Perpignan, France

L'USAP procède à six changements dans son XV de départ. Enzo Selponi récupère le numéro 15. Plus d'un an et demi après son dernier match officiel, Lucas Bachelier est de retour à l'USAP. Tristan Labouteley, Jean-Bernard Pujol, Adréa Cocagi, trois champions de France Pro D2 2018 retrouvent une place de titulaire. La recrue de Pau Sylvain Charlet commencera la rencontre en pilier droit, l'USAP compte trois blessés à ce poste.

Sur le banc des remplaçants, le fidjien Eroni Sau fait sa toute première apparition. Retours dans le groupe de Seilala Lam et Mike Faleafa.

USAP

15- Enzo SELPONI

14- Jean-Bernard PUJOL, 13- Sipa TAUMOEPAU, 12- Adrea COCAGI, 11- Mathieu ACEBES

10 - Paddy JACKSON, 9- Tom ECOCHARD (cap)

7-Karl CHATEAU, 8- Genesis MAMEA LEMALU, 6- Lucas BACHELIER

5- Berend BOTHA, 4- Tristan LABOUTELEY

3- Sylvain CHARLET, 2- Raphaël CARBOU, 1- Enzo FORLETTA

Remplaçants : 16- Seilala LAM, 17- Yassin BOUTEMANI, 18- Shahn ERU, 19- Mike FALEAFA, 20- Sadek DEGHMACHE, 21- Sione PIUKALA, 22- Eroni SAU, 23- Nicolas LEMAIRE

AGEN

15- Clément LAPORTE

14- Nicolas METGE, 13- Johann SADIE, 12- Sam VAKA, 11- Valentin SAURS

10- Jake McINTYRE, 9- Paul ABADIE

7- Facundo BOSCH, 8- Yohan TANGA-MANGENE, 6-Antoine MIQUEL

5-Denis MARCHOIS, 4-Tom MURDAY

3- Dave RYAN, 2- Paul N'GAUMO, 1- Quentin BETHUNE

Remplaçants : 16- Morgan PHELIPPONNEAU, 17- Opeti FONUA, 18- Mickaël DE MARCO, 19-Romain BRIATTE, 20- Hugo VERDU, 21- Léo BERDEU, 22- Tamaz MCHELIDZE, 23- Xerom CIVIL

Les dix dernières confrontations

USAP - Agen 37-20

- Agen 37-20 Agen - USAP 23-06

- USAP 23-06 USAP - Agen 32-32 (1/2 PRO D2, Agen qualifié)

32-32 (1/2 PRO D2, Agen qualifié) Agen - USAP 23-26

23-26 USAP - Agen 32-16

- Agen 32-16 Agen - USAP 23-15

- USAP 23-15 USAP - Agen 29-13

- Agen 29-13 Agen - USAP 22-17

- USAP 22-17 USAP - Agen 12-19

12-19 USAP - Agen 31-18

Vivez le match sur France Bleu Roussillon dès midi. Commentaires : Cyrille Manière et Christophe Porcu.