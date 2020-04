Aguiléra : "le dossier ficelé après l'été" pour le terrain du Bendern

"Un projet indécent et irresponsable en pleine crise sanitaire." C'est par ces mots que les deux élus et candidats à l’élection municipale à Biarritz, Guillaume Barucq et Nathalie Motsch, définissent le projet du centre de formation et d'entrainement prévu pour le rugby professionnel sur la plaine d'Aguiléra. Un dossier estimé à 12 millions d'euros HT.

"En aucun cas les 12 millions seront financés uniquement par la Ville", répond le maire Michel Veunac, alors que la municipalité biarrote a lancé le 28 février un concours restreint de maîtrise d'oeuvre pour choisir le projet architectural des premiers aménagements. "Des contres vérités proférées par certains". Mais avec quel calendrier ?

Un architecte choisi en septembre

Premièrement, il a été prévu de réceptionner les offres jusqu'au 15 mai, calibrées conformément au cahier des charges voté en conseil municipal. "Je ne fais que mettre en place ce que le conseil a voté à deux tiers le 12 février", argumente l'édile biarrot. Ensuite, durant un mois minimum, une analyse des différentes candidatures serait faite, jusqu'au 15 juin.

à lire aussi À quoi pourrait ressembler le futur centre de formation du BOPB ?

Entre le 15 juin et début juillet, deux réunions du jury doivent être organisées. L'objectif : retenir environ trois équipes, qui se verraient accorder une prime de dédommagement de 48.000 € HT pour le travail réalisé. Ces structures auraient alors tout l'été pour remettre des esquisses du projet, de juillet à la fin du mois d'août. À la rentrée de septembre seraient alors prévues les auditions des candidats finalistes, et dans la foulée, l'annonce du lauréat.

"Pas d'engagement de la ville"

Parallèlement, la ville de Biarritz a pour objectif d'affiner le plan de financement, rechercher des subventions : État, Conseil Régional, Conseil Départemental, CAPB et autres. De quoi "limiter au maximum la participation financière de la Ville", détaille Michel Veunac, qui ajoute :

"Nous arriverions début d'octobre, date à laquelle les élections municipales vont probablement avoir lieu. D’ici là, le dossier, le plan de financement auront été préparés, ficelés mais aucun engagement financier n’aura été pris. Il appartiendra donc à la nouvelle équipe élue, à ce moment-là, de faire ou non le choix de s’engager dans cette voie-là. Mais moi, j’aurai fait mon travail : celui de faire avancer cette opération."