Aimé-Giral continue de bien se remplir pour USAP/Bayonne

La vente des billets continue de bien fonctionner pour le premier match de PRO D2. On se rapproche des 10.000 places réservées.

On se rapproche du jour de match et la vente des billets s'accélère. En comptant les cartes d'abonnés (5.500), ce sont pour l'instant un peu plus de 9.500 places qui sont réservées (chiffre officiel ce jeudi à 16 heures). A 48 heures du coup d'envoi, on devrait tutoyer les 10.000, indique-t-on du côté de l'USAP.

Que ce soit la billetterie en ligne ou directement en boutique, la semaine se passe très bien. Hier matin, la barre des 8.000 avait été allègrement dépassée. Le rythme s'est accentué hier après-midi et aujourd'hui.

Le dernier match de la saison dernière contre Béziers avait été une référence, on est au-dessus de ces bases pour ce match choc qui marquera l'ouverture de la saison.