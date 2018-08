Plus de grillage entre les joueurs et les supporters

Perpignan, France

"Ça change tout, avant on ne voyait rien, on était obligés de coller notre tête au grillage", Jean-Marie suit l'USAP en pesage depuis quinze ans. Aujourd'hui, il est ravi, comme la centaine de spectateurs présents pour accueillir le Racing 92 : " Les grilles étaient très dérangeantes pour nous. Maintenant nous avons une parfaite proximité avec les joueurs. On vit vraiment le match différemment".

La vie sans les grillages à Aimé-Giral, reportage de Pierre Daudiès Copier

Un confort visuel mais pas seulement, l'impression aussi de ne "plus être en cage" : "Nous ne sommes pas là pour crier ni après les arbitres, ni après les joueurs mais pour voir un beau match", confie Jean-Philippe. Pourtant, même lors d'un match amical, la passion prend le pas sur la raison et quelques chambrages fusent à l'encontre des joueurs adverses ou des arbitres.

" On est le meilleur public de France, à nous de le montrer"

Bien évidemment, depuis l'annonce du retrait des grilles, l'inquiétude était dans l'esprit de chacun. Comment éviter les débordements ? Les supporters, premiers concernés ne sont pas inquiets, il n'y en aura pas : "Nous ne sommes pas des voyous, on aboie mais on ne mord pas", explique Babau. "On est un bon public, les meilleurs supporters de France donc à nous de le montrer, de garder cette image là pour ne pas tâcher celle du club et des joueurs", ajoute Jean-Philippe.

Lors des deux matchs amicaux, seuls trois agents de sécurité étaient présents au bord de la pelouse. Ce chiffre devrait augmenter en fonction du nombre de spectateurs présents dans le stade.

"C'est monstrueux" - Enzo Selponi, demi d'ouverture de l'USAP

Une nouveauté que découvrent également les joueurs. Eux aussi sont heureux de la confiance qui a été faite aux supporters. "C'est monstrueux comme ça les adversaires ne pourront pas jouer rapidement les touches. Ça va nous amener un peu plus de folie", raconte Enzo Selponi. Un avis que partage l'ailier de l'USAP Mathieu Acebes : " C'est une bonne chose parce que les supporters sont près de nous, on ressent un peu les vibrations et ça fait plaisir. Ça met une pression positive".

Un gage de confiance fait par le club aux supporters plutôt concluant pour l'instant. Mais les catalans devront se tenir à carreaux tout au long de la saison. L'USAP est sous le coup d'une suspension d'un match, depuis un jet de briquet contre Montauban en novembre 2015.